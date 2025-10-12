Tiro a volo, le azzurre restano fuori dalla finale dello skeet ai Mondiali. Italia quarta nella classifica a squadre

Non ci saranno azzurre impegnate nella finale dello skeet individuale femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia: al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni, infatti, Diana Bacosi chiude decima, con Chiara Di Marziantonio 20ma, e Simona Scocchetti 27ma, mentre nella graduatoria a squadre l’Italia è quarta.

Accedono all’ultimo atto, previsto a partire dalle ore 14.00 italiane, la statunitense Samantha Simonton, che chiude in testa con 122, ed il quartetto che si giocherà allo shoot-off i dorsali dal 2 al 5 per la finale, composto dalla cinese Jiang Yiting, dalla messicana Gabriela Rodriguez, dall’ellenica Emmanouela Katzouraki e dalla cipriota Konstantia Nikolaou, tutte a quota 120.

Si giocheranno allo spareggio, invece, l’ultimo pass per la finale a sei le tre tiratrici a quota 119, ovvero la svedese Victoria Larsson, la statunitense Kimberly Rhode e la slovacca Vanesa Hockova. Restano fuori dall’ultimo atto, invece, le tre azzurre al via, ovvero Diana Bacosi, decima con 118, Chiara Di Marziantonio, ventesima con 115, e Simona Scocchetti, 27ma con 113.

Nella graduatoria a squadre l’oro va agli Stati Uniti (Samantha Simonton, Kimberly Rhode, Dania Jo Vizzi), primi con 358/375, mentre l’argento è di Cipro (Konstantia Nikolaou, Anastasia Eleftheriou, Panagiota Andreou) alla piazza d’onore con 349, infine il bronzo va alla Slovacchia (Vanesa Hockova, Danka Hrbekova, Monika Stibrava), sul gradino più basso del podio a quota 348. L’Italia resta fuori dalla zona medaglie chiudendo quarta a quota 346.