Tiro a volo, azzurre in difficoltà nella prima giornata di qualificazioni dello skeet ai Mondiali

Si aprono con il piede sbagliato i Mondiali senior 2025 di tiro a volo per l’Italia: nella prima giornata dedicata alle qualificazioni dello skeet individuale femminile le azzurre sono già in forte ritardo dopo due serie, con la sola Chiara Di Marziantonio che sembra poter ancora sperare di rincorrere un ultimo atto che invece pare essere già estremamente complicato da centrare per Simona Scocchetti e Diana Bacosi. Inevitabilmente l’Italia è in difficoltà anche nella classifica a squadre, dove si trova già staccata dalla zona medaglie.

Cinque tiratrici compongono il gruppo di testa, ovvero la cinese Gao Jinmei, la cipriota Anastasia Eleftheriou, l’australiana Aislin Jones, la statunitense Samantha Simonton e la canadese Madeleine Lieselotte Boyd, tutte a quota 49/50 al termine delle prime due serie.

Nessuno score immacolato dunque, ma il problema vero è che non ci sono italiane neppure nel secondo plotone, quello formato da undici atlete a quota 48, che al momento lotterebbero per un unico posto in finale, il sesto. Per trovare la prima italiana occorre giungere al quintetto che occupa la 17ma posizione, nel quale si trova Chiara Di Marziantonio, che termina con 47/50 (24+23) e potrebbe sperare nella rimonta nel fine settimana.

Devono invece recuperare ancor più terreno, e per riuscirci dovranno essere praticamente perfette nelle tre serie previste tra domani e domenica, Simona Scocchetti e Diana Bacosi, entrambe inseritesi tra le sette tiratrici al 31° posto con 45/50 (23+22 per le due azzurre).

Nella graduatoria a squadre l’Italia è sesta con 137/150, mentre al comando si trovano gli Stati Uniti, primi a quota 145, già con un buon vantaggio nei confronti di Slovacchia e Cipro, appaiate in seconda posizione a quota 142. Quarta piazza per la Cina con 140, mentre la Cechia è quinta, ma con il medesimo score delle azzurre.

SKEET FEMMINILE DOPO 50 PIATTELLI

1 1117 GAO Jinmei CHN 24 25 49 CB:44

2 1144 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 24 25 49 CB:39

3 1017 JONES Aislin AUS 24 25 49 CB:35

4 1727 SIMONTON Samantha USA 24 25 49 CB:30

5 1096 BOYD Madeleine Lieselotte CAN 25 24 49

6 1298 KATZOURAKI Emmanouela GRE 23 25 48 CB:30

7 1645 HRBEKOVA Danka SVK 23 25 48 CB:27

8 1729 VIZZI Dania Jo USA 24 24 48 CB:24

9 1394 KOJIMA Yuka JPN 24 24 48 CB:19

10 1602 ZAITSEVA Varvara AIN 24 24 48 CB:16

11 1726 RHODE Kimberly USA 24 24 48 CB:15

12 1148 NIKOLAOU Konstantia CYP 24 24 48 CB:14

13 1644 HOCKOVA Vanesa SVK 24 24 48 CB:3

14 1118 JIANG Yiting CHN 25 23 48 CB:15

15 1245 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 23 48 CB:3

15 1599 KUZNETSOVA Arina AIN 25 23 48

17 1658 LARSSON Victoria SWE 23 24 47 CB:22

18 1353 HAYMAN-JOYCE Alexandra Anne IRL 23 24 47 CB:13

19 1261 RUSSELL Madeleine Zarina GBR 23 24 47 CB:5

20 1371 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 24 23 47 CB:3

21 1490 RODRIGUEZ Gabriela MEX 24 23 47 CB:2

22 1165 SUMOVA Barbora CZE 22 24 46

23 1585 MOHAMMED Sarah Ghulam A A QAT 23 23 46 CB:17

24 1713 MALOVICHKO Iryna UKR 23 23 46 CB:14

25 1160 ADAMKOVA Hana CZE 23 23 46 CB:11

26 1581 AL-SHARSHANI Reem Ghanem A H QAT 23 23 46 CB:5 CB:22

27 1649 STIBRAVA Monika SVK 23 23 46 CB:16 CB:5

28 1408 ORYNBAY Assem KAZ 23 23 46 CB:3

29 1274 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 24 22 46 CB:15

30 1407 KHAILOVA Olga KAZ 24 22 46 CB:14

31 1230 HEINONEN Marjut FIN 21 24 45

32 1164 SINDELAROVA Anna CZE 22 23 45 CB:16

33 1015 COLES Laura AUS 22 23 45 CB:5

34 1143 ANDREOU Panagiota CYP 22 23 45 CB:2

35 1374 SCOCCHETTI Simona ITA 23 22 45 CB:5

36 1370 BACOSI Diana ITA 23 22 45 CB:3

37 1337 DHILLON Raiza IND 23 22 45 CB:1

38 1336 DHALIWAL Parinaaz IND 21 23 44

39 1409 SADAKBAYEVA Adel KAZ 22 22 44 CB:4

40 1711 BARTYSHEVA Oleksandra UKR 22 22 44 CB:3 CB:12

41 1691 OZYAMAN OZENIR Cigdem TUR 22 22 44 CB:5 CB:3

42 1688 CAN Sena TUR 22 22 44 CB:1

43 1573 BERMUDEZ LATORRE Paola PUR 23 21 44

44 1121 WU Yingying CHN 20 23 43

45 1340 SEKHON Ganemat IND 21 22 43 CB:7

46 1678 LO Chien-Ya TPE 21 22 43 CB:3

47 1584 MOHAMMED Hajar Ghulam QAT 21 22 43 CB:1

48 1515 VAN DER VEEN Esmee NED 22 21 43

49 1285 UMHOEFER Valentina GER 23 20 43 CB:4

50 1260 HIBBS Emily Jane GBR 23 20 43 CB:2

51 1714 NAUMENKO Viktoriia UKR 19 23 42

52 1601 TURULO Daria AIN 20 22 42

53 1258 BODLEY-SCOTT Phoebe GBR 23 19 42

54 1042 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 20 21 41

55 1300 MARKANTONAKI Anna Maria GRE 18 22 40

56 1554 WLODARCZYK Wiktoria Anna POL 20 20 40

57 1233 VALLIONIEMI Nea Josefine FIN 20 19 39

58 1692 SARMAT Aylin TUR 15 19 34

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Stati Uniti USA 72 73 145

SIMONTON Samantha 24 25 49

VIZZI Dania Jo 24 24 48

RHODE Kimberly 24 24 48

2 Slovacchia SVK 70 72 142

HRBEKOVA Danka 23 25 48

HOCKOVA Vanesa 24 24 48

STIBRAVA Monika 23 23 46

2 Cipro CYP 70 72 142

ELEFTHERIOU Anastasia 24 25 49

NIKOLAOU Konstantia 24 24 48

ANDREOU Panagiota 22 23 45

4 Cina CHN 69 71 140

GAO Jinmei 24 25 49

JIANG Yiting 25 23 48

WU Yingying 20 23 43

5 Cechia CZE 67 70 137

SUMOVA Barbora 22 24 46

ADAMKOVA Hana 23 23 46

SINDELAROVA Anna 22 23 45

6 Italia ITA 70 67 137

DI MARZIANTONIO Chiara 24 23 47

SCOCCHETTI Simona 23 22 45

BACOSI Diana 23 22 45

7 Kazakistan KAZ 69 67 136

ORYNBAY Assem 23 23 46

KHAILOVA Olga 24 22 46

SADAKBAYEVA Adel 22 22 44

8 Qatar QAT 67 68 135

MOHAMMED Sarah Ghulam A A 23 23 46

AL-SHARSHANI Reem Ghanem A H 23 23 46

MOHAMMED Hajar Ghulam 21 22 43

9 Ucraina UKR 64 68 132

MALOVICHKO Iryna 23 23 46

BARTYSHEVA Oleksandra 22 22 44

NAUMENKO Viktoriia 19 23 42

10 India IND 65 67 132

DHILLON Raiza 23 22 45

DHALIWAL Parinaaz 21 23 44

SEKHON Ganemat 21 22 43

11 Gran Bretagna GBR 69 63 132

RUSSELL Madeleine Zarina 23 24 47

HIBBS Emily Jane 23 20 43

BODLEY-SCOTT Phoebe 23 19 42

12 Turchia TUR 59 63 122

OZYAMAN OZENIR Cigdem 22 22 44

CAN Sena 22 22 44

SARMAT Aylin 15 19 34