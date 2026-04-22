Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: azzurri in massa in Kazakistan. C’è Silvana Stanco

Dopo l’opening act di Tangeri in Marocco di qualche settimana fa, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo è pronta a tornare in scena, dal 2 all’11 maggio in quel di Almaty, per la seconda tappa di questa intensa stagione.

Sulle pedane kazake gli interpreti di trap e skeet saranno pronti nuovamente a darsi battaglia, fra eliminatorie e finali per andare a caccia di vittorie e piazzamenti importanti, tutti volta alla preparazione verso i Mondiali 2026, che peraltro metteranno in palio nel prossimo autunno sia titoli e medaglie iridate sia i primi pass di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Italia pronta in massa ad essere protagonista, così come successo in terra marocchina. Sono ben 16 infatti i convocati dallo staff tecnico azzurro, in un elenco guidato idealmente dalla forza, il valore e l’esperienza di elementi come Silvana Stanco, Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi Mauro De Filippis nel trap e da Diana Bacosi e Martina Bartolomei nello skeet. Di seguito l’elenco completo dei convocati, diviso per specialità.

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty

Trap

Federica Caporuscio, Silvana Stanco, Sofia Littamè, Gaia Ragazzini, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Riccardo Mirabile, Giovanni Pellielo

Skeet

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Dalia Buselli, Sandro Bellini, Francesco Bernardini, Matteo Bragalli, Gioele Carletti