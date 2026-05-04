Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty

Martina Bartolomei chiude in modo positivo la prima giornata dedicata alle qualifiche dello skeet femminile, segmento valido per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Ottima prestazione quella dell’azzurra, al momento in pieno lotta per la finale.

Nello specifico la nostra portacolori ha rotto 71 piattelli su 75, mancando rispettivamente due colpi nella prima e nella terza serie. Un contingente speculare a quello dell’azera Rigina Meftakhetdinova, della ceca Barbora Sumova, della neutrale Daria Turulo e della giapponese Yuka Kojim.

La migliore del lotto è stata invece l’altra rappresentante dell’Azerbaijan Nurlana Jafarova, unica ad aver messo a referto 73/75 mancando un tiro nelle prime due tranche. Appaiate a quota 72/5 ci sono invece la greca Anna Maria Markantonaki e la cinese Yiting Jiang.

Più indietro le altre tiratrici della compagine tricolore. Sara Bongini è infatti diciottesima con 68/75, mentre Giada Longhi, in gara solo per il ranking, è ventesimo con lo stesso totale. Giornata difficile inoltre per Chiara Di Marziantonio, trentasettesima con 65/75. Domani, martedì 5 maggio, si disputeranno le ultime fasi della qualificazione, più la fase finale.