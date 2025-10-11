Tiro a volo, Mondiali 2025: Rossetti resta in corsa per la finale dello Skeet ai Mondiali

Gabriele Rossetti rimane in scia. Dopo 100 piattelli, l’azzurro insegue ancora la finale valida dei Mondiali 2025 di tiro a volo, specialità skeet, in fase di svolgimento in questi giorni sulla pedana greca di Atene. In una day-2 di qualifica in cui nessun tiratore è riuscito a mantenere il percorso netto, il nostro portacolori si è reso artefice di una prova solida, che gli consentirà di giocarsi l’accesso all’ultimo atto nell’ultima tranche prevista domani.

Nello specifico l’italiano ha mancato un colpo nella quarta serie, per poi rompere tutti i piattelli nella quinta, arrivando in questo modo a 98/100, parziale condiviso con altri nove avversari. Al comando in solitaria svetta invece svetta il ceco Jakub Tomcek, oggi artefice di due cicli senza errori che gli hanno consentito di segnare 99/100, totale speculare a quello del fuoriclasse statunitense Vincent Hancock, il quale ha mancato un colpo nella terza serie.

Più contratto invece Erik Pittini, scivolato a 96/100 dopo aver sbagliato complessivamente tre tiri (due nella quarta tranche, 1 nella quinta). Indietro inoltre Valerio Palmucci, al momento fermo a 96/100 complice anche un quinto segmento da 23/25 che ha vanificato l’ottimo 25/25 sparato nel turno precedente.

Nella prova a squadre scende dal podio la formazione tricolore, ieri al vertice ed in questo momento quarta con 290 bersagli centrati, gli stessi della Francia e un in meno rispetto alla Cechia ed agli Stati Uniti. Domani, domenica 12 ottobre, si disputeranno gli ultimi venticinque piattelli, oltre che la finale.