Tiro a volo, Bacosi costretta ad inseguire dopo 100 piattelli dello skeet ai Mondiali

Non decollano le azzurre nel secondo giorno di competizioni valido per i Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna attualmente in fase di svolgimento sulla pedana di Atene, in Grecia. Dopo un day-1 di grande difficoltà, nella sessione odierna appena passata in archivio, nessuna delle nostre portacolori ha eseguito due serie pulite, ritrovandosi in uno scenario complicato a 25 piattelli dalla fine della qualificazione.

La migliore in tal senso è stata Diana Bacosi che, dopo aver chiuso la terza serie con un 25/25, ha mancato un piattello nella quarta, fermandosi così a quota 94/100, ruolino di marcia condiviso con altre tre avversarie. A livello di totale, sono complessivamente tredici le rivali con un parziale maggiore, anche se è opportuno rilevare come nessuna di queste stia viaggiando con un bottino pieno.

In testa infatti c’è la statunitense Samantha Simonton, leader in solitaria con 98/100 precedendo la cinese Yiting Jiang, la messicana Gabriela Rodriguez, la padrona di casa Emmanouela Katzouraki , la cipriota Konstantia Nikolauou e la francese Lucie Anastassiou, appaiate a quota 96/100. Sei invece le atlete con 95/100, tra cui spiccano anche le temibili americane Kimberly Rhode e Dana Jo Vizzi.

Non brillante poi Chiara Di Marzantonio che, nella fattispecie, ha sparato in entrambi i casi 22/25 stazionando così a quota 91/100, due piattelli in più di Simona Scocchetti, a metà classifica con 8/100. Domani si svolgerà l’ultima serie di qualifica, a cui seguirà la finale.