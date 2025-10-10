Tiro a volo: in corsa gli azzurri dello skeet dopo i primi cinquanta piattelli ai Mondiali

Va in archivio un impegnativo primo giorno di competizioni in quel di Atene, capitale della Grecia che ospita da oggi i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo. Dopo i primi cinquanta piattelli nello skeet maschile sei tiratori hanno compiuto un percorso netto, nessuno di questi fa parte però della Nazionale italiana.

Ad aver sparato 50/50 sono stati rispettivamente Il polacco Kacper Jerzy Baksalary, l’indiano Bhavtegh Singh Gill, il “solito” statunitense Vincent Hancock, lo svedese Henrik Jansson, l’ucraino Mikola Milchev ed il danese Emil Kjeldgaard Petersen.

Il miglior italiano del lotto è stato Erik Pittini che, dopo una prima serie in cui ha mancato un piattello, ha segnato 25/25 accomodandosi a quota 49/50 insieme ad altri venti rivali, tra cui anche Gabriele Rossetti. Più attardato invece Valerio Palmucci che, dopo una buona tranche d’entrata terminata senza errori, ha sbagliato due colpi nella seconda ritrovandosi così nel gruppone di metà classifica con 48/50.

Nella graduatoria a squadre invece l’Italia occupa la prima posizione provvisoria con 146/150, seguita dagli Stati Uniti, secondi con 145/150, stesso parziale della Finlandia. Domani, sabato 11 ottobre, la gara proseguirà con altri cinquanta piattelli.