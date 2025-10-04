Tabellone WTA Wuhan 2025: si riaccende la lotta Finals Paolini-Rybakina. Per l’azzurra lato Swiatek

Sorteggiato pochi minuti fa il tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan, che segna la conclusione degli eventi di questa categoria per la stagione. Ma non segna, questo è sicuro, la fine di una lotta senza esclusione di colpi per le WTA Finals, con Jasmine Paolini ed Elena Rybakina protagoniste di un serratissimo testa a testa che le vedrà protagoniste fin quasi al viaggio verso Riad. Ma andiamo con ordine.

I tabelloni dell’una e dell’altra sono di difficoltà comparabile, fermo restando il bye al primo turno. Per Jasmine possibile esordio con Yue Yuan, la cinese che la mise in difficoltà all’esordio in quel del Roland Garros, poi un potenziale ottavo con la danese Clara Tauson, che dopo la semifinale in Canada non ha più vinto due partite di fila (e sono passati due mesi). Il lato di quarto di finale è quello di Iga Swiatek, che a Pechino è uscita contro l’USA Emma Navarro, ma che per adesso è ancora un tabù dal lato dell’italiana.

Quanto a Rybakina, invece, non dovrebbe essere un problema il debutto, verosimilmente con l’americana McCartney Kessler (una delle note nuove più piacevoli del 2025). Semmai è l’ottavo a destare preoccupazione tra Naomi Osaka, Leylah Fernandez e Linda Noskova: per un motivo o per un altro, la giapponese, la canadese e la ceca sono tutte in grado di opporre un gioco in grado di dar fastidio all’ex campionessa di Wimbledon. Che, ai quarti, sembra destinata a ritrovarsi di fronte la numero 1, la bielorussa Aryna Sabalenka. Da quella parte, ed è una buona notizia per Paolini e meno per Rybakina, è finita anche Amanda Anisimova, che è in uno stato di forma eccezionale.

Poiché i ragionamenti delle Finals si fanno sulla Race, ha poco senso rimarcare il fatto che Rybakina l’anno scorso non c’era e Paolini è invece arrivata ai quarti, almeno in questa fattispecie. Resta comunque, quello delle migliori otto, un obiettivo ampiamente alla portata di una Jasmine in evidente forma. Primi turni da non perdere: Osaka-Fernandez, Kostyuk Muchova, Bencic-Vekic.

TABELLONE WTA 1000 WUHAN 2025

Sabalenka [1]-Bye

Sramkova (SVK)-Kalinskaya

Qualificata-Kenin (USA)

Qualificata-Samsonova [16]

Osaka (JPN) [11]-Fernandez (CAN)

Noskova (CZE)-Qualificata

Kessler (USA)-Cristian (ROU)

Bye-Rybakina (KAZ) [8]

Anisimova (USA) [4]-Bye

Qualificata-Bouzas Maneiro (ESP)

Zhu (CHN)-Joint (AUS)

Qualificata-Shnaider [15]

Alexandrova [9]-Mboko (CAN)

Raducanu (GBR)-Li (USA)

Krueger (USA)-Baptiste (USA)

Bye-Pegula (USA) [6]

Andreeva [5]-Bye

Yastremska (UKR)-Siegemund (GER)

Frech (POL)-V. Kudermetova

Kostyuk (UKR)-Muchova (CZE) [12]

Navarro (USA) [14]-Zhang (CHN)

Cirstea (ROU)-Ostapenko (LAT)

Qualificata-Xinyu Wang (CHN)

Bye-Gauff (USA) [3]

Paolini (ITA) [7]-Bye

Qualificata-Yuan (CHN)

Qualificata-Linette (POL)

Danilovic (SRB)-Tauson (DEN) [10]

Bencic (SIU) [11]-Vekic (CRO)

Mertens (BEL)-Qualificata

Osorio (COL)-Bouzkova (CZE)

Bye-Swiatek (POL) [2]