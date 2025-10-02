Tennis
Jasmine Paolini oggi è la prima delle escluse per le WTA Finals: i tornei rimasti per il sorpasso su Rybakina
La vittoria della statunitense Amanda Anisimova sull’azzurra Jasmine Paolini nei quarti di finale del WTA 1000 di Pechino sancisce l’aritmetica qualificazione della nordamericana alle WTA Finals, lasciando l’italiana al nono posto della Race, in quello che al momento sarebbe il piazzamento della prima riserva al torneo di fine anno.
Paolini, infatti, resta a 65 punti dalla kazaka Elena Rybakina, ottava ed ultima delle atlete al momento virtualmente qualificate. L’azzurra, inoltre, è a 709 punti dalla statunitense Madison Keys, attualmente quinta, la quale però non è iscritta ad alcun torneo fino a fine mese.
L’azzurra, invece, per tentare l’approdo al torneo di fine anno, giocherà ogni settimana fino a fine ottobre, scegliendo sempre i tornei di categoria superiore nelle settimane in cui sono programmate due manifestazioni, e potrà accumulare ancora 2000 punti.
La tennista italiana, infatti, prenderà parte dal 6 al 12 ottobre al WTA 1000 di Wuhan, per poi restare in Cina dal 13 al 19 ottobre per il WTA 500 di Ningbo, ed infine spostarsi in Giappone dal 20 al 26 ottobre per il WTA 500 di Tokyo. L’obiettivo è fissato dall’1 all’8 novembre, date in cui si giocheranno le WTA Finals a Riad, in Arabia Saudita.
RACE WTA LIVE
1 Aryna Sabalenka 9610 (Qualificata)
2 Iga Świątek 8153 (Qualificata)
3 Coco Gauff 5574 (Qualificata)
4 Amanda Anisimova 5298 (Qualificata)
5 Madison Keys 4450
6 Jessica Pegula 4423
7 Mirra Andreeva 4309
8 Elena Rybakina 3806
—————————————–
9 Jasmine Paolini 3741
10 Ekaterina Alexandrova 3136
CALENDARIO WTA FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE
06-12 ottobre WTA 1000 Wuhan (con Paolini)
13-19 ottobre WTA 250 Osaka
13-19 ottobre WTA 500 Ningbo (con Paolini)
20-26 ottobre WTA 250 Guangzhou
20-26 ottobre WTA 500 Tokyo (con Paolini)
27 ottobre-02 novembre WTA 250 Hong Kong
27 ottobre-02 novembre WTA 250 Jiujiang
27 ottobre-02 novembre WTA 250 Chennai
01-08 novembre WTA Finals Riad (Paolini in corsa per la qualificazione)