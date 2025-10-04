Errani/Paolini impetuose! Travolgono Hsieh/Ostapenko e approdano di forza in finale a Pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini andranno a caccia del loro nono titolo insieme in quel di Pechino. Il fortissimo doppio azzurro ha raggiunto la finale nel WTA 1000 della capitale cinese, dominando la semifinale contro un duo decisamente ostico come Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. Le italiane si sono imposte in due set con un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e diciassette minuti di gioco al termine di una prestazione davvero eccellente per la coppia attualmente al primo posto della Race e che ha raggiunto la quinta finale stagionale.

Tante le palle break avute a disposizione da entrambe le coppie (22 per le azzurre e 13 per le loro avversarie). Errani/Paolini hanno vinto il 57% dei punti quando hanno servito la prima, mentre solo il 43% per Hsieh/Ostapenko. Più bassa ancora la percentuale con la seconda, con il 38% per le due azzurre ed il 32% per le avversarie.

Nel primo set si parte subito con break per Hsieh/Ostapenko e poi con l’immediato controbreak di Errani/Paolini. Fioccano le palle break in questa prima frazione, visto che Hsieh/Ostapenko ne mancano tre nel terzo game e poi sono le azzurre a sprecarne altre tre nel game successivo. Dal sesto al decimo game è un continuo susseguirsi di break, ma questa successione alla fine premia la coppia italiana, che stappa il servizio nuovamente nel decimo gioco e chiude il set sul 6-4.

Il secondo set è un monologo di Errani/Paolini, anche se il primo game riescono a vincerlo solo al punto secco con lo smash di Errani. Da quel momento non c’è più partita, perchè la coppia italiana toglie la battuta alle avversarie nel secondo, quarto e sesto game, non concedendo invece niente nei propri turni di servizio. Il risultato è il 6-0 che proietta Sara e Jasmine in finale a Pechino.