Paolini-Yastremska oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Per Jasmine Paolini arriva oggi alle ore 11:00 il momento dell’esordio al Roland Garros. Lo Slam che due anni fa le diede la prima grande gioia con una finale cui poi seguì quella di Wimbledon, ora, serve un po’ da rinascita. Ma tutto passa dall’ucraina Dayana Yastremska (e, in generale, da un tabellone non propriamente dei più belli).

Per la toscana vantaggio di 6-1 nei precedenti, anche se nessuno di essi è successivo al 2023, anzi al luglio 2023, quando l’ultima di tali occasioni si ebbe a Palermo. Nell’ultimo mese e mezzo si è rivista una Jasmine di più alto livello, anche se il paradosso è che in questo miglioramento, a causa dei punti persi (forzatamente) a Roma, è arrivata l’uscita dalla top ten dopo quasi due anni. L’obiettivo è di risalire la china, di cercare gli ottavi di finale e, perché no, di rimettere davvero la freccia.

Il match tra Jasmine Paolini e Dayana Yastremska si giocherà oggi alle ore 11:00 sul Court Simonne Mathieu. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA PAOLINI-YASTREMSKA OGGI, ROLAND GARROS 2026

Lunedì 25 maggio

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Paolini (ITA) [13]-Yastremska (UKR) – 1° turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport