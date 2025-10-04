Errani/Paolini n.1 nella Race, miglior coppia del 2025, ma non sono prime nel ranking WTA. Il controverso regolamento

Sara Errani e Jasmine Paolini sono nuovamente in finale a distanza di un anno nel torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino: le azzurre rafforzano il primo posto nella Race WTA, anche se avendo vinto nel 2024 a Pechino, nel ranking WTA non possono migliorare il quinto posto a pari merito che attualmente occupano.

La Race, infatti, si basa sui risultati di ciascuna coppia nell’arco della stagione, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascun tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna con cui ha giocato.

In caso di successo nell’ultimo atto contro la nipponica Miyu Kato e la magiara Fanny Stollár, infatti, le azzurre incasserebbero altri 350 punti, tornando a 7145 nel ranking WTA, quota a cui si trovavano nell’ultimo aggiornamento ufficiale, mentre nella Race si porterebbero a 7125, rafforzando ulteriormente il primo posto.

RACE WTA DOPPIO LIVE

1 Sara Errani / Jasmine Paolini 6775 (Qualificate)

2 Kateřina Siniaková / Taylor Townsend 6290 (Qualificate)

3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 5388 (Qualificate)

4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 4968 (Qualificate)

5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 4661 (Qualificate)

6 Hsieh Su-Wei / Jeļena Ostapenko 4291

7 Asia Muhammad / Demi Schuurs 3538

8 Tímea Babos / Luisa Stefani 3315

—————————————————————————

9 Guo Hanyu / Alexandra Panova 2701

10 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 2375

RANKING WTA DOPPIO LIVE

1 Kateřina Siniaková 8625

2 Taylor Townsend 8451

3 Erin Routliffe 7725

4 Gabriela Dabrowski 7258

5 Sara Errani 6845

5 Jasmine Paolini 6845

7 Jeļena Ostapenko 5925

8 Veronika Kudermetova 5830

9 Elise Mertens 5630

10 Su-wei Hsieh 5531