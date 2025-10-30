Sinner-Shelton in tv, ATP Parigi 2025: orario preciso, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Dopo aver regolato il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo in due set, ma senza impressionare e dando l’impressione di dover fare i conti con delle difficoltà fisiche, il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo a La Defense Arena di Nanterre per sfidare il quotato statunitense, reduce dai successi contro Flavio Cobolli e il russo Andrey Rublev in due set.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 14.00 e non incomincerà prima delle ore 19.00. Il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperto dal confronto tra il monegasco Valentin Vacherot e il canadese Felix Auger-Aliassime, poi a seguire ci sarà spazio per il testa a testa tra l’australiano Alex de Minaur e il kazako Alexander Bublik. A seguire, in apertura della sessione serale, toccherà al nostro portacolori.

Il 24enne, numero 2 del mondo, incrocerà il 23enne, numero 7 del ranking ATP. Jannik Sinner conduce nei precedenti sul circuito maggiore per 6-1: l’unica sconfitta risale a due anni fa (ottavi del Masters 1000 di Shanghai), quest’anno a prevalso nella semifinale degli Australian Open e nei quarti di finale di Wimbledon, tra l’altro Sinner concluse entrambi i tornei con il trofeo in mano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Shelton, quarto di finale del Masters 1000 di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-SHELTON, ATP PARIGI 2025

Venerdì 31 ottobre

Terzo match dalle ore 14.00 e non prima delle ore 19.00 Jannik Sinner vs Ben Shelton – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 14.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine Vacherot-Auger-Aliassime e Bublik-de Minaur. Al termine, e non prima delle ore 19.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-SHELTON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.