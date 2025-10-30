LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’argentino in passato ha creato grattacapi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti 3-2. Brucia ancora il successo del sudamericano maturato in rimonta per 2-1 agli ottavi di Roma 2023. Il vincente della sfida troverà ai quarti uno tra l’americano Ben Shelton ed il russo Andrey Rublev.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento parigino dopo aver conquistato l’ATP 500 di Vienna superando in una combattuta finale il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro vuole chiudere al meglio la stagione per riavvicinarsi alla posizione numero uno del ranking occupata dal rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Dopo lo scivolone dell’iberico Jannik può già riprendersi la vetta del ranking aggiudicandosi l’evento. All’esordio ha superato senza patemi il belga Zizou Bergs.

Dal canto suo Cerundolo, ventisettenne di Buenos Aires (Argentina), arriva all’ottavo di finale a margine delle vittorie sul bosniaco Dzumhur e sul serbo Kecmanovic. Numero 21 ATP il sudamericano ha dimostrato di poter adattare il proprio gioco al veloce indoor. Le condizioni oltremodo lente di campi e palle di Parigi Nanterre gli rendono il compito maggiormente agevole. In stagione ha raggiunto i quarti di finale a Rio de Janeiro, Indian Wells e Miami, le semifinali a Santiago del Cile, Monaco di Baviera, Madrid e Bastad, e la finalissima a Buenos Aires.

L’ottavo di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo sarà il quarto match sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 dopo Norrie-Vacherot, Shelton-Rublev e Fritz-Bublik, ed inizierà in ogni caso non prima delle 19.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!