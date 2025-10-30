LIVE Sinner-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: ennesimo confronto con il bombardiere americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell’ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Si tratta dell’ottavo confronto tra l’italiano e l’americano: il n.2 del mondo ha vinto gli ultimi sei. Gli ultimi due incroci si sono materializzati negli Slam di questo 2025: semifinale agli Australian Open (7-6, 6-2, 6-2) e quarti a Wimbledon (7-6, 6-4, 6-4).

L’altoatesino è apparso affaticato nel primo set degli ottavi contro l’argentino Facundo Cerundolo, ma ha poi ritrovato brillantezza nel secondo parziale, dando la sensazione che l’adattamento con l’inusuale superficie della ‘Defénse’ migliori giorno dopo giorno. Lo statunitense, dal proprio canto, sembra tornato su ottimi livelli dopo aver superato l’infortunio alla spalla sinistra che lo aveva condizionato nel periodo post US Open.

Dopo aver usufruito di un bye al 1° turno, Shelton, già sicuro della qualificazione per le ATP Finals, si è sbarazzato di Flavio Cobolli per 7-6, 6-3 e del russo Andrey Rublev con identico punteggio. Insomma, sin qui non solo non ha mai perso la battuta, ma ha sfoderato un servizio, se possibile, ancora più devastante nel contesto indoor.

Per Sinner si tratta di una tappa di passaggio molto importante nel sentiero che potrebbe riportarlo sul trono del ranking mondiale, scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per farlo non ha che una strada: vincere il torneo. A quel punto si deciderebbe tutto alle ATP Finals nella volata decisiva per il n.1.

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton sarà il terzo dalle 14.00 dopo Vacherot-Auger-Aliassime e Bublik-De Minaur. In ogni caso la contesa non inizierà prima delle ore 19.00.