Tennis

“Alé, toro!”, l’angolo di Sinner e la frase colorita che sortisce l’effetto sperato

Pubblicato

1 minuto fa

il

Jannik Sinner
Jannik Sinner / © e-motion/Sascha Feuster

Jannik Sinner ha faticato nel primo set degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi, commettendo degli errori di troppo contro Francisco Cerundolo e subendo un paio di break dopo aver strappato il servizio al servizio. Il fuoriclasse altoatesino è apparso in difficoltà dal punto di vista fisico, si toccava la coscia sinistra e camminava strisciando i piedi, sulla scia di quanto visto domenica in occasione della finale del torneo ATP 500 di Vienna vinta contro il tedesco Alexander Zverev.

Nonostante le criticità riscontrate, il numero 2 del mondo è riuscito a mantenere la calma e si è arrivata sul 5-5. Jannik Sinner ha controllato il suo turno di battuta e si è portato sul 6-5, costringendo Cerundolo a servire per trascinare il parziale al tie-break. Proprio in quel momento è stato l’angolo del tennista italiano a suonare la carica con una frase colorita:  “Stai tranquillo, punto su punto, alé toro“. Un appellativo (“toro”) che non avevamo mai sentito, ma evidentemente quell’incoraggiamento ha fatto bene al morale di Sinner.

Ha recuperato dal 30-15 e ha infilato tre punti consecutivi con cui è riuscito a fare il break, utile per portare a casa il set. L’inerzia dell’incontro ha preso la via del numero 2 del mondo, che infatti in avvio del secondo set si è issato perentoriamente sul 3-0 mostrando ben altra condizione fisica. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da giocare contro lo statunitense Ben Shelton.

