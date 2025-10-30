Jannik Sinner in apnea fisica a Parigi: smorfie continue e camminata “strisciata”

Seguici su
Jannik Sinner ha incominciato in maniera poco brillante il confronto con Francisco Cerundolo, ottavo di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano è infatti parso in apnea fisica, sulla scia di quanto visto nella trionfale finale di Vienna quattro giorni fa e ieri al suo esordio nella capitale francese contro il belga Zizou Bergs. Il numero 2 del mondo esprimeva parecchie smorfie di affaticamento e a tratti si toccava la coscia sinistra, ma soprattutto la sua camminata non era brillante.

Il fuoriclasse altoatesino ha strisciato i piedi sul cemento della capitale francese in più occasione e a livello agonistico ha faticato a esprimersi al meglio contro l’argentino, tanto da subire un paio di contro-break dopo che era riuscito a strappare il servizio al sudamericano. Le smorfie erano evidenti anche dopo qualche errore di troppo e in risposta partiva toccandosi l’arto inferiore. Una versione non così brillante del nostro portacolori è comunque stata sufficiente per arrivare sul 5-5 nel primo set.

Il momento decisivo è arrivato nel settimo gioco, quando Jannik Sinner ha alzato di poco il ritmo ed è riuscito a operare il break utile per portare a casa il primo parziale. L’auspicio è che il 24enne riesce a tenere a bada l’avversario, il quale sa come rispondere e come sfruttare al meglio gli errori di chi si trova dall’altra parte della rete. In palio la qualificazione al quarto di finale, da disputare contro lo statunitense Ben Shelton.

