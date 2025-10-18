MotoGP, Pedro Acosta: “Non è la nostra pista migliore, ma abbiamo fatto una bella Sprint”

Pedro Acosta ha chiuso in terza posizione la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Su una pista abbastanza sfavorevole come Phillip Island, lo spagnolo della KTM è riuscito a portare al limite la sua moto difendendosi strenuamente nel finale dagli attacchi di Jack Miller e portando a casa il miglior risultato possibile considerando la superiorità delle prime due Aprilia.

“Un piccolo errore alla curva 3 dove sono andato lungo, abbiamo provato tutto, ma sappiamo che questo non è il nostro migliore circuito. Abbiamo sofferto per tutto il weekend, nella FP2 ci mancava del passo ma abbiamo fatto uno step. Per domani possiamo migliorare, ma penso che abbiamo fatto una bella gara“, racconta il 21enne murciano.

“Alla fine la KTM lavora meglio su piste più tranquille e lente, qua è sempre mancato tanto come ad Assen e Silverstone. Abbiamo fatto un buon lavoro, siamo migliorati tanto rispetto a ieri. Le Aprilia erano ad un livello più alto di noi, era difficile combattere con loro, ma mi sono divertito“, spiega Acosta in mixed zone al termine della Sprint australiana.