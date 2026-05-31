MotoGP oggi in tv, GP Italia 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 in chiaro

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settimo round stagionale, in programma oggi, domenica 31 maggio, sul celebre circuito tra le colline toscane. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

Si preannuncia una gara particolarmente incerta in top-class. Nella Sprint l’Aprilia ha alzato la voce con l’affermazione a sorpresa dello spagnolo Raul Fernandez, a precedere il connazionale Jorge Martin. Marco Bezzecchi, leader del campionato ha concluso al quarto posto, dopo aver ottenuto la pole-position col nuovo record della pista.

Sarà interessante capire se i valori in pista saranno confermati quest’oggi, sulla lunga distanza. La Ducati vorrà contrastare la casa di Noale. Fabio Di Giannantonio, terzo nella gara del sabato, pare quello maggiormente attrezzato. Da capire se Francesco Bagnaia saprà inserirsi nella lotta per le posizioni che contano, senza dimenticare Marc Marquez.

La domenica del GP d’Italia sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della classe regina. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 31 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201) per tutti gli eventi; diretta in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, diretta gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 31 maggio

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv in chiaro.