Marco Bezzecchi vince la Sprint del GP d’Australia. Doppietta Aprilia, incubo Bagnaia

Marco Bezzecchi si conferma il pilota più caldo del momento e si aggiudica la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come diciannovesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romagnolo dell’Aprilia si tratta della terza affermazione nelle ultime quattro gare brevi del sabato, a testimonianza di uno stato di forma davvero notevole.

Il “Bez” sembra essersi messo alle spalle il grave errore commesso due settimane fa a Mandalika nell’incidente in cui ha avuto la peggio Marc Marquez (infortunatosi alla scapola e out almeno fino a Portimao), che gli costerà comunque un doppio long lap penalty da scontare domani nella corsa domenicale. Bezzecchi ha piazzato il sorpasso decisivo a quattro giri dalla fine sullo spagnolo Raul Fernandez, che aveva preso il comando della Sprint di Phillip Island nella prima tornata.

Fernandez ha poi chiuso in seconda posizione con la sua RS-GP del team Trackhouse, completando una strepitosa doppietta Aprilia nonostante l’assenza causa infortunio del campione mondiale 2024 Jorge Martin. Terza piazza per la KTM dell’iberico Pedro Acosta, bravo nel finale a difendersi dagli attacchi del padrone di casa australiano Jack Miller (Yamaha) e dell’italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Sprint negativa per la Casa di Borgo Panigale, che archivia anche un sesto posto con Alex Marquez (Gresini) ma soprattutto le prestazioni negative di Fermin Aldeguer (caduto mentre si trovava nelle retrovie) e di un Francesco Bagnaia in versione indonesiana, penultimo all’arrivo in 19ma posizione davanti solamente al collaudatore Michele Pirro.

Con questo risultato, la classifica aggiornata del Mondiale vede Marc Marquez in vetta con un margine di 179 punti su Alex Marquez, 271 su Bagnaia, 279 su Bezzecchi, 323 su Acosta, 338 su Morbidelli, 349 su Di Giannantonio e 364 su Aldeguer.

CLASSIFICA SPRINT GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’03.971 181.9

2 9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’07.120 181.4 3.149

3 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’09.281 181.1 5.310

4 6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’09.347 181.1 5.376

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’09.387 181.1 5.416

6 4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’10.080 181.0 6.109

7 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’12.677 180.5 8.706

8 2 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’12.909 180.5 8.938

9 1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’13.223 180.5 9.252

10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’13.723 180.4 9.752

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’14.202 180.3 10.231

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’16.075 180.0 12.104

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’16.103 180.0 12.132

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’21.465 179.2 17.494

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’22.938 179.0 18.967

16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’29.156 178.0 25.185

17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’31.755 178.8 27.784 *penalizzato di 8 secondi per pressione irregolare delle gomme

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’32.916 177.4 28.945

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’36.379 176.9 32.408

20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’39.494 176.4 35.523

Non classificati

54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 14’49.140 180.0 3 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’35.334 167.9 12 laps