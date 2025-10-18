MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho risparmiato la gomma per il finale. Domani? Non so cosa immaginare”

Ancora una grande giornata per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP d’Australia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato in archivio sul tracciato di Phillip Island.

Prova consistente quella del “Bezz” che, con oculata pazienza, ha superato con un bel contropiede Raul Fernandez, mettendo così a referto la quinta gara corta della stagione. Visibilmente soddisfatto, ma non poteva essere altrimenti, il romagnolo in forza all’Aprilia ha commentato quanto fatto ai microfoni di Sky Sport Italia.

“Sono felice, è stata una bella gara con una bella partenza – ha detto Bezzecchi – Sono riuscito all’inizio a scappare con Raul, ma non volevo stressare subito le gomme perché sapevo che gli ultimi quattro giri con la soft sarebbero stati difficili da gestire. Purtroppo nel prendere Fernandez ho fatto un errore alle 10 per cercare di rimanerne sulla sinistra, lui andava largo da tanti giri. Volevo prepararla bene ma sono andato larghissimo. Avevo però tenuto qualcosina con la gomma, quindi poi spingendo sono andato veloce”.

Il nativo di Rimini ha poi proseguito: “Abbiamo migliorato tante cose dall’inizio dell’anno. Ci siamo fatti un grande mazzo, questo ci ha fatto diventare più competitivi. Guidare bene qui che è una pista che mi piace è una goduria, è emozionate fare tutti questi curvoni con la confidenza giusta. Oggi mi sono sentito davvero bene. Cosa è successo alla curva dieci? Alla nove volevo essere stretto per passare Fernandez sulla sinistra, lui staccava forte ma andava largo, volevo quindi avvicinarmi staccandolo alla prima curva. Ho preso però una grande bacchettata, ho rallentato senza andare troppo fuori. Ma sono riuscito a riprenderlo. Domani? Ci sono due long lap penalty, faccio fatica ad immaginare. Mi piacerebbe fare il miracolo. Quello che importa è fare il massimo nonostante la penalità e poi divertirmi”.