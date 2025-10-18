GP AustraliaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Australia 2025: Bezzecchi in trionfo, Bagnaia penultimo
Marco Bezzecchi rispetta il pronostico della vigilia e vince la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, diciannovesimo e quartultimo capitolo della stagione per il Mondiale MotoGP. Terzo sigillo nelle ultime quattro manche del sabato per il romagnolo, che domani dovrà fare sicuramente più fatica per provare a ripetersi dovendo scontare un doppio long lap penalty nella gara lunga in seguito all’incidente di Mandalika con Marc Marquez.
Aprilia che può festeggiare anche per la seconda piazza di Raul Fernandez (Trackhouse), a completamento di una doppietta favolosa e ancor più significativa se pensiamo che il campione mondiale 2024 Jorge Martin è ai box causa infortunio. Terzo posto per la KTM del solito Pedro Acosta, una presenza fissa oramai nelle posizioni di vertice in quest’ultima fase del campionato.
Il giovane spagnolo è riuscito a difendersi per un’incollatura dagli attacchi nell’ultimo giro del padrone di casa australiano Jack Miller, 4° con la Yamaha, e del romano Fabio Di Giannantonio, 5° con la prima Ducati al traguardo davanti ad un opaco Alex Marquez. Sprint da incubo per il team ufficiale della Casa di Borgo Panigale, con Francesco Bagnaia penultimo (in versione Mandalika) precedendo solamente il collaudatore Michele Pirro.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP AUSTRALIA MOTOGP 2025
1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’03.971 181.9
2 9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’07.120 181.4 3.149
3 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’09.281 181.1 5.310
4 6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’09.347 181.1 5.376
5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’09.387 181.1 5.416
6 4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’10.080 181.0 6.109
7 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’12.677 180.5 8.706
8 2 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’12.909 180.5 8.938
9 1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’13.223 180.5 9.252
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’13.723 180.4 9.752
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’14.202 180.3 10.231
12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’16.075 180.0 12.104
13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’16.103 180.0 12.132
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’21.465 179.2 17.494
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’22.938 179.0 18.967
16 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’23.755 178.8 19.784
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’29.156 178.0 25.185
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’32.916 177.4 28.945
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’36.379 176.9 32.408
20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’39.494 176.4 35.523
Non classificati
54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 14’49.140 180.0 3 laps
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’35.334 167.9 12 laps