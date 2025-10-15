Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6-3, 6-4 contro i padroni di casa Grevelius/Heinonen sul cemento della capitale svedese. Gli azzurri, reduci da un momento agonisticamente poco brillante, hanno rialzato la testa e si sono meritati la qualificazione ai quarti di finale, dove incroceranno la coppia composta dal serbo Miomir Kecmanovic e il francese Alexandre Muller.

Le teste di serie numero 1 del tabellone sfideranno due rivali decisamente insidiosi, reduci dal successo per 6-4, 7-6(4) ottenuto contro Bopanna/Griekspoor. I nostri portacolori non hanno mai affrontato questi avversari in carriera, in palio la semifinale da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Erler/Galloway e Oberleitner/Pichler. L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, sarà il terzo match sul Campo 1 a partire dalle ore 12.00: il programma sarà aperto da Erler/Galloway-Oberleitner/Pichler, poi toccherà a Sonego-Kovacevic e a seguire ci sarà spazio per gli azzurri.

