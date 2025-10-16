LIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell’ATP 250 di Stoccolma che vede di fronte gli azzurri BOLELLI/VAVASSORI alla coppia formata da Kecmanovic/Muller.

Dopo il comodissimo esordio contro le WC locali svedesi, gli azzurri (tds n.1 del tabellone svedese) sono un pochino più tranquilli nella corsa alle ATP Finals, visto che hanno già marcato 45 punti. Quest’oggi l’occasione è comunque ghiotta per ottenerne 90 e avvicinarsi ancora di più all’ambito traguardo. I rivali principali sono gli americani Harrison e King, anch’essi impegnati questa settimana ma a Bruxelles e altresì qualificati per i quarti di finale.

La situazione vede Bolelli e Vavassori a quota 415 punti e stabili in settima posizione nella race ATP di doppio maschile. Harrison e King si trovano staccati sempre di quei 390 punti che li distanziavano anche all’inizio della settimana e, anche vincendo il torneo con gli azzurri sconfitti oggi, resterebbero comunque a circa 200 punti di disavanzo dagli azzurri. Per la matematica sono ancora in corsa anche Nys/Roger Vasselin, che però devono praticamente vincere l’ultimo 1000 della stagione per avere speranza.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell’ATP 250 di Stoccolma che vede di fronte gli azzurri BOLELLI/VAVASSORI alla coppia formata da Kecmanovic/Muller. Si gioca dopo Sonego-Kovacevic, seguiteci!