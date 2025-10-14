Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, streaming

Dopo l’eliminazione al secondo turno degli US Open e le sconfitte rimediate all’esordio tra il torneo ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno in campo per provare a rialzare la testa. Gli azzurri hanno deciso di partecipare all’ATP 250 di Stoccolma per rilanciarsi in doppio in vista delle sempre più imminenti ATP Finals, con il chiaro obiettivo di ritrovare una buona forma.

Gli azzurri debutteranno sul cemento della capitale svedese nella giornata di mercoledì 15 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo 1 e non inizierà prima delle ore 18.00: ad aprire le danze saranno i match di singolare Kovacevic-Carabelli e de Jong-Fucsovics, poi toccherà ai nostri portacolori. Bolelli e Vavassori incroceranno i padroni di casa Erik Grevelius e Adam Helnonen, ammessi con una wild card.

Non ci sono precedenti tra queste coppie, le teste di serie numero 1 del tabellone partiranno con i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale, dove incrocerebbero il serbo Kecmanovic e il francese Muller. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen, match valido per il primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma. Non è prevista la diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-GREVELIUS/HEINONEN

Mercoledì 15 ottobre

Terzo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 18.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Erik Grevelius/Adam Heinonen

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo 1, si giocheranno nell’ordine: Kovacevic-Carabelli, de Jong-Fucsovics. Al termine, e non prime delle ore 18.00, toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-GREVELIUS/HEINONEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.