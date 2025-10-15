LIVE Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: vietati passi falsi pensando alle Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti alla coppia svedese formata da Erik Gravelius e Adam Heinonen. Si gioca per un posto in quarti!

Ci sono 45 punti d’oro in palio per gli azzurri, che devono assolutamente sfruttare l’esordio comodo per mettere in cascina fieno preziosissimo in chiave qualificazione alle ATP Finals. La situazioni li vede al settimo posto della race, che dopo gli ultimi 250 dopo Bercy assegnerà le 16 racchette impegnate alle tanto desiderate Finali del circuito ATP. Il margine su Harrison/King, altresì impegnati questa settimana ma in Belgio, è di 390 punti. Quello su Nys/Roger Vasselin di 590: insomma, serve vincere almeno due partite in tutti i tornei che gli azzurri disputeranno da qui a Torino per qualificarsi.

I rivali svedesi non dovrebbero mettere in pista troppa resistenza, visto che sono stati invitati grazie ad una WC concessagli dagli organizzatori. Però già agli Internazionali d’Italia dicevamo lo stesso della coppia azzurra vincitrice del torneo di pre-qualificazione e formata da Carlo Alberto Caniato e Alberto Bondioli, che clamorosamente andò a battere i più quotati ed esperti connazionali.

Si gioca non prima delle ore 18, dopo Kovacevic-Carabelli (13:00) e De Jong-Fucsovics