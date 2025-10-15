Tennis
ATP Stoccolma 2025, Bolelli/Vavassori regolano Grevelius/Heinonen all’esordio ed approdano ai quarti!
Inizia con il piede giusto l’avventura di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 1, nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Stoccolma: la coppia azzurra elimina all’esordio i padroni di casa svedesi Erik Grevelius ed Adam Heinonen, in tabellone con una wild card, sconfitti con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco e domani torneranno in campo nei quarti contro il francese Alexandre Müller ed il serbo Miomir Kecmanović.
Nel primo set i game iniziali sono tutti molto lottati: gli azzurri mancano due break point nel secondo gioco, mentre nel terzo si salvano al deciding point, invece nel quarto game gli svedesi risalgono dal 15-40. Nel settimo gioco sono gli azzurri a tenere il servizio al punto decisivo, che sorride loro anche nel game successivo, quando sfruttano finalmente l’occasione e strappano il servizio agli avversari, allungando sul 5-3. Bolelli e Vavassori tengono la battuta a zero nel nono gioco ed incamerano la frazione sul 6-3 in 33 minuti.
Nella seconda partita la coppia italiana manca altri tre break point nel game d’apertura, ma nel terzo gioco se ne procura altri tre e proprio al punto decisivo toglie ancora il servizio agli svedesi. Gli azzurri allungano così sul 2-1 e difendono senza patemi i propri game in battuta, concedendo agli avversari appena due punti in quattro turni. Bolelli e Vavassori vanno così a servire per il match nel decimo game, tengono la battuta a trenta e conquistano i quarti di finale con lo score di 6-4 in 40 minuti di gioco.
Le statistiche sottolineano il predominio degli azzurri, ai quali basta sfruttare 2 delle 12 palle break avute a disposizione per portare a casa il successo, essendo stati capaci di annullare entrambe le occasioni concesse agli svedesi. Bolelli e Vavassori conquistano 60 punti contro i 45 di Grevelius ed Heinonen, facendo la differenza grazie alla resa con la prima di servizio, con la quale chiudono all’86%, contro il 59% dei rivali.