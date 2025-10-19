Alessia Orro direttrice d’orchestra: il Fenerbahce travolge lo Yollari, la palleggiatrice esalta tutte le compagne

Nuova prestazione sopra le righe da parte di Alessia Orro: dopo aver trascinato il Fenerbahce Istanbul alla conquista della Supercoppa Italiana (rimonta da 0-2 contro il VakifBank di Giovanni Guidetti) e dopo aver esordito in maniera brillante in campionato, la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali è risultata impattante anche in occasione della seconda giornata della Sultanlar Ligi. La palleggiatrice ha diretto brillantemente le gialloblù di fronte ai 2.600 spettatori presenti sugli spalti del Burhan Felek Saloni della metropoli anatolica, dove le gialloblù hanno travolto l’emergente Turk Hava Yollari con un perentorio 3-0 (25-15; 25-16; 25-12).

Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno dominato ben oltre le attese della vigilia, chiudendo i conti in 76 minuti di gioco e agganciando così il VakifBank, l’Eczacibasi Istanbul e il Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla al comando della classifica generale con sei punti all’attivo. Alessia Orro è andata a referto con tre punti personali, ma soprattutto ha sfruttato al meglio il potenziale dinamitardo delle due attaccanti di punta a cui affidarsi. La bomber cubana Melissa Vargas ha infatti messo a segno 16 punti (34% in fase offensiva), la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva è risultata top scorer con 17 punti (56% in attacco, 2 muri).

La regista sarda si è prodigata nella consueta distribuzione omogenea del gioco, chiamando in causa anche l’altro martello Hande Baladin (9 punti) e le centrali Agnieszka Korneluk (8 punti, 3 muri) e Asli Kalac (10 punti, 3 muri). Tra le fila di un poco convincente Yollari, le migliori sono state Anna Adelusi (9 punti) e Karmen Aksoy (7). Prossimo impegno di Alessia Orro? Mercoledì 22 ottobre (ore 18.30), quando il Fenerbahce farà visita al modesto Zeren Spor, compagine con sede nella capitale Ankara.