Milano vince la Supercoppa Italiana! Riscritta la storia, Conegliano sconfitta: la caduta degli dei, Egonu galattica

La caduta degli dei: Conegliano ha perso. Tre parole che fanno sempre a notizia, a maggior ragione se la corazzata veneta ha ceduto in una partita che metteva in palio un trofeo nazionale: dopo aver alzato al cielo ben sedici titoli consecutivi entro i nostri confini, le Pantere non sono riuscite a festeggiare. Milano è finalmente riuscita a invertire la rotta dopo due anni di grandi delusioni e ha potuto festeggiare la prima gioia del nuovo ciclo, conquistando la Supercoppa Italiana.

In un nuovo capitolo dell’ormai abituale classica della pallavolo tricolore, il Vero Volley di coach Stefano Lavarini si è imposto per 3-2 (18-25; 25-22; 25-20; 13-25; 15-12) e ha esultato per la prima volta nella propria storia. Al PalaTrieste si ferma il filotto di Conegliano, che aveva vinto le ultime sette edizioni della competizione: la società che conquistato gli ultimi sette scudetti conosce una sconfitta nell’incontro decisivo per un titolo italiano a sei anni di distanza dalla finale della Coppa Italia 2019 persa contro Novara a Verona.

Prestazione sbalorditiva da parte dell’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 30 punti e ha trionfato da capitana sotto la regia di Francesca Bosio (8). In doppia cifra anche la schiacciatrice Khalia Lanier (14 punti), impattanti anche le centrali Anna Danesi (5) ed Hena Kurtagic (7), sei punti del martello Emma Cagnin. Il tutto dopo gli addii del martello Myriam Sylla, della palleggiatrice Alessia Orro e la schiacciatrice Nika Daalderop nel corso dell’estate.

Isabelle Haak ha dettato legge con 32 punti, ma la bomber svedese non è bastata a Conegliano. Coach Daniele Santarelli ha lanciato nella mischia il sempre più convincente martello Fatoumatta Sillah (11 punti), alternandola con Gabi (8) e Zhu Ting (11) sotto la regia di Joanna Wolosz, al centro si sono alternate Sarah Fahr (2), Cristina Chirichella (6) e Marina Lubian (5).

CRONACA CONEGLIANO-MILANO, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY FEMMINILE

Conegliano si issa di forza sul 9-4 nel primo set, trascinata dai vincenti di Zhu e Haak. Egonu e Bosio sono brave a riportare sotto Milano (10-9), poi nel cuore del set si assiste a un momento decisivo: parallela di Haak, errore offensivo di Egonu e muro di Fahr per il 15-12. L’ace di Haak sancisce il +4 (18-14), poi il mani-out dalla seconda linea dell’opposto conferma il vantaggio (21-17) e Fahr chiude i conti in primo tempo.

I muri di Zhu e Haak in avvio del secondo set valgono il 5-3, poi Pietrini ed Egonu sbagliano in serie e le Pantere si issano sul 9-4. Le stampatone di Bosio e Kurtagic permettono a Milano di rimanere in scia (12-9), ma le Campionesse d’Italia sembrano in controllo fino al 16-12. In quel momento le ragazze di Lavarini ruggiscono: due parallele, un pallonetto e un ace di Egonu, intervallati dal muro di Kurtagic, permettono alle meneghine di issarsi sul 17-16. La lotta punto a punto si risolve con un contrasto a rete e un ace di Bosio, poi Zhu sbaglia e Lanier stampa il 23-19 che nei fatti consegna il parziale alle meneghine.

Terzo set lottato fino al pareggio a quota 8, poi Milano allunga: errore di Gabi, vincente di Lanier, diagonale di Egonu, parallela di Lanier, mani-out e diagonale di Egonu per il 14-9. I muri di Egonu e Danesi ampliano il vantaggio (18-12), il Vero Volley non si volta più indietro e chiudere i conti dopo l’errore in primo tempo di Chirichella. Conegliano ha poi dominato il quarto parziale e la contesa si è così trascinata al tie-break.

Milano parte meglio nel tie-break e con due colpi pregevoli di Egonu si issa sul 5-2, poi una parallela di Cagnin per il +4 (6-2). Egonu trova uno splendido mani-out, ma poi allarga troppo il lungolinea che sarebbe valso il +5 (8-3) e Conegliano prova a rimanere in scia (4-7). Diagonale di Gabi per il -2 (8-10). Si procede punto a punto fino al 13-11, poi la differenza la fa Egonu con uno splendido diagonale e poi il mani-out che vale la vittoria.