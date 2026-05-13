Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: lista lunga, presenti tutti le big. Ma il riposo…

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato la lista delle trenta giocatrici selezionate per la Nations League 2026, la prestigiosa competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l’estate e che è stata vinta dalle azzurre nelle ultime due edizioni. Il Guru potrà poi scegliere le atlete da impiegare tappa per tappa: gli appuntamenti preliminari saranno tre (per un totale di dodici partite), le migliori otto squadre accederanno alla Final Eight che metterà in palio il trofeo.

Nelle ultime mesi si è più volte detto che la Nations League servirà per lanciare giovani e nuovi atlete, oltre che per effettuare alcuni esperimenti tecnici (tra cui l’attesissimo spostamento di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice), e che le big godranno di un paio di mesi di riposo, per poi rientrare in gruppo in vista degli Europei, che si disputeranno tra agosto e settembre (verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028).

L’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la palleggiatrice Alessia Orro sono state comunque inserite nel listone e, dunque, potrebbero eventualmente impiegate nel corso del torneo. Ekaterina Antopova figura appunto tra i martelli, reparto in cui spiccano anche Gaia Giovannini e Stella Nervini.

Il libero titolare sarà Eleonora Fersino (che prenderà il posto di Monica De Gennaro), tra le bomber spazio per Merit Adigwe, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop. Alle spalle di Orro figurano in particolar modo Carlotta Cambi e Chidera Blessing Eze, tra le centrali attenzione anche a Linda Manfredini, Yasmina Akrari, Katja Eckl, Linda Nwakalor.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2026

PALLEGGIATRICI

Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola.

OPPOSTI

Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop.

SCHIACCIATRICI

Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo.

CENTRALI

Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari.

LIBERI

Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni.