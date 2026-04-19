Alessia Orro torna dall’infortunio, ma il Fenerbahce cede alla bella. Il VakifBank di Guidetti vince lo scudetto

Alessia Orro ha recuperato dall’infortunio al ginocchio occorsole lunedì pomeriggio ed è riuscita a disputare parte della gara-5 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il coach Marcello Abbondanza ha deciso di tenere a riposo la palleggiatrice sarda per il primo set e mezzo, preferendole Arelya Karasoy (aveva convinto nella trionfale gara-4), ma l’ha poi buttata nella mischia per cercare di avere la meglio nella decisiva bella di spareggio.

La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali ha chiuso senza punti a referto, facendo leva sull’opposto turco Melissa Vargas (25 punti), sulla schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (13) e sul martello brasiliano Ana Cristina (13). Il Fenerbahce Istanbul ha però perso in quattro set e il titolo anatolico è rimasto nelle mani del VakifBank Istanbul, che si è imposto per 3-1 (23-25; 29-27; 25-20; 25-19) di fronte ai 2.850 spettatori dello Spor Sarayi. Sorride la squadra trascinata dalla bomber serba Tijana Boskovic (21 punti) e dal martello russo Marina Markova (26), in grande spolvero anche Derya Cebecioglu (14) e Zehra Gunes (8).

Il Fenerbahce mastica amaro: il sodalizio gialloblù aveva allestito un vero e proprio Dream Team, ma la stagione si è conclusa con solo la Supercoppa di Turchia in bacheca. L’avventura in Champions League si era fermata ai quarti di finale per mano di Scandicci, in Coppa di Turchia era arrivato un cocente stop in semifinale e oggi la delusione più cocente contro i grandi rivali. Alessia Orro si prenderà ora un po’ di riposo, salterà la Nations League e tornerà in Nazionale in vista degli Europei di fine estate, che metteranno in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.