Dove vedere in tv la Superlega di volley: orari partite 20-21 ottobre, programma, streaming

La Superlega riaccende i riflettori e lo fa con una prima giornata che ha già il sapore del grande volley. Sei partite in due giorni per inaugurare una stagione che promette spettacolo e incertezza, con progetti rinnovati, nuove diagonali e tante curiosità tattiche. L’ultimo fotogramma è quello dell’Itas Trentino campione d’Italia, capace di superare in finale una Lube Civitanova rigenerata in corsa, mentre la Sir Susa Vim Perugia si era presa l’Europa. Ma il passato lascia spazio a un campionato che riparte nel segno dell’equilibrio: le big restano favorite, ma dietro crescono outsider pronte a inserirsi.

Il turno inaugurale offre subito incroci affascinanti. All’Eurosuole Forum la Lube di Medei riceve la neopromossa Grottazzolina per un derby marchigiano che profuma di storia e di curiosità: i padroni di casa ripartono dai giovani Nikolov, Bottolo e Loeppky attorno al regista Boninfante, mentre gli ospiti si affidano all’esperienza di Falaschi, Stankovic e Petkov per provare a sorprendere. Lunedì sera il palcoscenico si sposta a Verona, dove la squadra di Soli ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza in una delle sfide più attese. I veneti schierano il neoarrivato Christenson in diagonale con Darlan, pronti a innescare le bocche da fuoco Mozic e Keita. Dall’altra parte Piacenza risponde con Porro alla regia, la potenza di Simon e la freschezza di Bovolenta e Bergmann: una sfida da zona alta della classifica, dove il servizio e la ricezione saranno le chiavi per rompere l’equilibrio.

A Milano, l’Allianz Cloud accoglie un’altra classica: Allianz Milano–Valsa Group Modena. I lombardi ripartono dal collaudato sistema difensivo e dal palleggiatore Kreling, mentre gli emiliani di Giuliani inaugurano un nuovo ciclo con Tizi-Oualou in regia e Buchegger come terminale principale. Due squadre giovani, ambiziose e con margini di crescita enormi. Sulla costa laziale, la Cisterna Volley ospita i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, che aprono l’era Marcelo Méndez senza cambiare anima: Sbertoli continua a guidare la manovra, Michieletto e Lavia restano garanzie, mentre il nuovo opposto Theo Faure promette potenza. I pontini rispondono con la coppia Barotto–Fanizza e la solidità di Plak e Lanza in banda.

Sfida salvezza a Padova, dove la Sonepar di Cuttini ospita la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Da una parte un gruppo giovane e frizzante guidato da Gardini e Orioli, dall’altra l’esperienza di Zaytsev e Baranowicz: partita che può già indirizzare il campionato di due realtà agli antipodi per età e obiettivi. Chiude la giornata la sfida tra Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia, forse la più attesa. I brianzoli di Eccheli cercano subito un colpo di prestigio con Padar e Rohrs, ma la corazzata umbra parte ancora da favorita: Giannelli guida un’orchestra di altissimo livello con Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk in attacco, Russo e Loser al centro e Colaci leader assoluto della seconda linea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima giornata di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Lunedì 20 e martedì 21 ottobre

Lunedì 20 Ore 20.00 Allianz Milano vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV

Lunedì 20 Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Lunedì 20 Ore 20.30 Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Lunedì 20 Ore 20.30 Sonepar Padova vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Diretta Tv su Raisport Hd. Diretta streaming su VBTV e Rai Play

Martedì 21 Ore 20.30 Cisterna Volley vs Itas Trentino – Diretta streaming su VBTV e Rai Play

Martedì 21 Ore 20.30 Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta streaming su DAZN e VBTV