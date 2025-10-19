LIVE Scandicci-Firenze, A1 volley femminile in DIRETTA: grande attesa per il derby toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Savino del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 femminile. La squadra favorita per la vittoria del derby toscano è, ovviamente, quella allenata da coach Marco Gaspari.

Per quanto riguarda la rosa che vede, tra le sue giocatrici, anche la neo campionessa del mondo Ekaterika Antropova con l’Italia di Julio Velasco, il campionato non è iniziato nella maniera migliore possibile: dopo le vittorie alla prima e alla seconda giornata di Serie A1 rispettivamente contro Monviso per 1-3 e contro Perugia per 3-1, è arrivata, a sorpresa, la prima sconfitta in campionato contro Cuneo che ha sorpreso la formazione di Gaspari per 3-0.

Passando a Firenze, che l’anno scorso ha ottenuto il dodicesimo posto in classifica rispetto a Scandicci che ha terminato la Regular Season alla terza casella, questo inizio di campionato ha dimostrato che la squadra di Federico Chiavegatti è forte dal punto di vista mentale: infatti, dopo la sconfitta alla prima giornata contro Chieri che ha vinto 1-3, sono arrivate due bellissime vittorie al quinto set contro Vallefoglia e Macerata, rispettivamente per 2-3 e 3-2.

Il match tra Scandicci e Firenze inizierà alle 17 e verrà disputato al Pala Big Mat di Firenze. Gli arbitri designati per la gara sono Armando Simbari come primo, Ubaldo Luciani come secondo e Mattia Vincenzo Massone al videocheck. Segui con noi il derby toscano, con la cronaca di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!