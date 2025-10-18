Myriam Sylla impattante in Turchia! Tridente con Grobelna e Ilkin, punti pesanti e il Galatasary vince

Myriam Sylla ha guidato il Galatasaray Istanbul alla seconda vittoria nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice aveva già brillato settimana scorsa in occasione del suo esordio in terra anatolica, risultando la top scorer con 16 punti a referto, e oggi si è nuovamente distinta sul campo del Kuzeyboru, poco accreditata formazione con sede ad Aksaray.

Le giallorosse allenate da coach Massimo Barbolini si sono imposte con un nitido 3-0 (25-16; 25-14; 30-28): primi due set dominati, poi terza frazione equilibrata fino al 18-18, rimonta dal 18-23 e affermazione ai vantaggi dopo aver annullato un set-point sul 23-24. Il Galatasaray occupa il primo posto in classifica generale con 6 punti insieme all’Eczacibasi e al VakifBank, in attesa dello scontro diretto di domani tra il Fenerbahce di Alessia Orro e il Turk Hava Yollari (a quota 3 punti con il Nilufer e il Besiktas).

Myriam Sylla ha messo a segno 12 punti (un ace, un muro, 35% in fase offensiva, 45% in ricezione), risultando determinante insieme all’altro martello Ilkin Aydin (9) e all’opposto Kaja Grobelna (13) sotto la guida della palleggiatrice Naz Aydemir Akyol (5). Al centro hanno giocato Yasemin Guveli (2) ed Eline Timmermann (3), Eylul Akarcesme Yatgin il libero. Tra le fila del Kuzeyboru le migliori sono state Martyna Czyrnianska (14) e Ayse Curuk (13).

Prossimo impegno tra tre giorni: martedì 21 ottobre (ore 17.30) Myriam Sylla e compagne giocheranno di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu contro l’Ilbank. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo cercherà di confermare il proprio stato di forma contro una compagine che non andrà sottovalutata.