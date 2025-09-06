Vuelta a España 2025, Marc Soler: “Volevo lavorare per Almeida. Sapevo come muovermi e ho concluso l’azione”

Marc Soler si impone nella quattordicesima tappa della Vuelta a España 2025, Avilés-La Farrapona di 135,9 chilometri. Il corridore iberico scatta sull’ultima salita e s’invola verso il successo dopo aver fatto parte dell’attacco di ventiquattro uomini che anima la giornata.

Lo spagnolo della UAE Team Emirates-XRG, formazione che taglia il traguardo degli ottanta successi stagionali e conquista la settima tappa sulle quattordici fin qui disputate, precede sul traguardo Jonas Vingegaard e Joao Almeida, staccati di trentanove secondi. Giulio Pellizzari della Red Bull – BORA – hansgrohe, sesto a 53’’, è il primo degli italiani.

In classifica generale il danese della Team Visma | Lease a Bike difende la maglia rossa con 48’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’38’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Giulio Pellizzari è sesto a 4’21”.

Il corridore spagnolo commenta così il successo odierno: “Non era mia intenzione creare una fuga perché volevo lavorare per Joao (Almeida). Questa volta era tutto per lui, ma Victor Campenaerts (Visma) è uscito e l’ho seguito. Sapevo come muovermi e sono riuscito a concludere l’azione”.