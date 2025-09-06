Vuelta a España 2025: Marc Soler si impone a La Farrapona, Vingegaard in gestione

La UAE Team Emirates – XRG sta lasciando veramente le briciole agli avversari alla Vuelta a España 2025. Le vittorie di tappa dopo oggi sono sette su quattordici, praticamente la metà: ad imporsi nell’arrivo in salita di La Farrapona. Lagos de Somiedo è Marc Soler, gregario di lusso, che va in fuga e trova la gioia numero quattro della carriera nella corsa di casa. Sempre in Maglia Rossa Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

Anche oggi gran battaglia per cercare la fuga giusta. Come accaduto già nelle giornate precedenti, si è andato a formare un folto drappello al comando, ventiquattro gli attaccanti: Mikkel Bjerg e Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), Andrea Bagioli e Carlos Verona (Lidl – Trek), Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team), Nico Denz e Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), James Shaw (EF Education – EasyPost), Bruno Armirail, Jordan Labrosse, Léo Bisiaux e Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Finlay Pickering (Bahrain – Victorious), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels), Sergio Samitier e Jesús Herrada (Cofidis), Dion Smith (Intermarché – Wanty), Gijs Leemreize e Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL), Jan Hirt (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Visma Lease a Bike) e Xabier Mikel Azparren (Q36 Pro Cycling Team).

Il plotone, guidato dalla Visma Lease a Bike, ha gestito la situazione, salvo vedere poi la consueta accelerazione della UAE Team Emirates – XRG. Nel frattempo proprio un corridore della squadra emiratina, Soler, ha fatto la differenza davanti approcciando l’ultima ascesa di giornata: l’iberico ha staccato i rivali ed è andato a caccia dell’impresa.

Soler è riuscito a gestire al meglio il proprio margine, conquistando una spettacolare vittoria in solitaria. Nel gruppo invece la miccia si è accesa all’ultimo chilometro: Giulio Pellizzari ha lanciato l’attacco di Jai Hindley che ha provato a scardinare la resistenza dei rivali. Joao Almeida e Jonas Vingegaard non si sono fatti trovare impreparati: il danese questa volta si è andato a prendere la seconda piazza e i 4” di abbuono davanti al portoghese. Poi Hindley, Gall ed un super Pellizzari, sempre più Maglia Bianca e sesto nella generale.