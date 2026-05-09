Giro d’Italia 2026, tutti i ritirati della seconda tappa: c’è un uomo di classifica. Sfilza di caduti: Yates saluta i sogni

La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 è stata condizionata da una caduta quando mancavano 23 chilometri al traguardo di Veliko Tarnovo (Bulgaria): l’asfalto bagnato e l’alta velocità hanno generato un maxi incidente proprio quando si stava entrando nel vivo della corsa, in avvicinamento al Chilometro Red Bull e all’imbocco della salita di Lyaskovets Monastery Pass (3,9 km al 6,6% di pendenza media, poi rivelatasi decisiva).

Lo spagnolo Marc Soler è scivolato in una curva verso destra, presa sull’esterno, e ha provocato un capitombolo in cui sono rimasti coinvolti una trentina di uomini. Cinque atleti si sono proprio ritirati in seguito a questo episodio: il già citato Soler e l’australiano Jay Vine (UAE Emirates-XRG), il norvegese Adne Holter (Uno-X Mobility), il russo Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), uno dei pretendenti alle posizioni nobili della classifica generale.

Il britannico Adam Yates (UAE Emirates-XRG), uno degli uomini più accreditati per il podio e fratello gemello dell’ultimo vincitore della Corsa Rosa, è caduto malamente: è riuscito a rialzarsi ed è giunto al traguardo con un ritardo di 13’46” dai migliori, ma ha dovuto dire addio ai sogni di gloria in ottica generale. Giulio Pellizzari ha dovuto salutare un gregario importante come Aleksandr Vlasov. Ha pagato dazio anche il canadese Derek Gee (quarto lo scorso anno), che ha accusato 1’01” di ritardo dagli altri big. Di seguito la lista completa di caduti e ritirati nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026.

RITIRATI SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Jay Vine (UAE Emirates XRG), Marc Soler (UAE Emirates XRG), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), Adne Holter (Uno-X Mobility), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious)

CADUTI SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Corbin Strong (NSN Cycling Team), Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Derek Gee-West (Lidl-Trek), Dries van Gestel (Soudal-Quick Step), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Antonio Morgado (UAE Emirates-XRG), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education-EasyPost), Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Adam Yaates (UAE Emirates-XRG), Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber), Dion Smith (NSN Cycling Team), James Shaw (EF Education-EasyPost), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team), Adne Holter (Uno-X Mobility), Sean Flynn (Team Picnic-PostNL), Jay Vine (UAE Emirates), Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), Marc Soler (UAE Emirates-XRG), Jhonatan Narvaez (UAE Emirates-XRG), Tim Rex (Team Visma | Lease a Bike), Samuele Battistella (EF Education-EasyPost), Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), Max Walscheid (Lidl-Trek), Rémy Rochas (Groupama-FDJ United).