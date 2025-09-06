CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, la tappa di domani A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos: spazio alle fughe da lontano?
La Vuelta a España 2025 si prepara a vivere l’atto conclusivo della seconda settimana con la quindicesima tappa, la A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos di 167,8 chilometri. I corridori sostengono l’ultimo sforzo prima del meritato secondo giorno di riposo. Da martedì il gruppo si lancerà a capofitto nello sprint decisivo che lo accompagnerà verso il gran finale di domenica 14 a Madrid.
I corridori di classifica potrebbero concedersi una giornata all’insegna dell’ordinaria amministrazione. È importante recuperare le energie in vista delle tappe che influiranno in maniera determinante sull’andamento della corsa. L’arrivo di domani può costituire una preziosa occasione per coloro che, partendo da lontano, provano a conquistare il successo di giornata. Da non escludere che qualche velocista in grado di resistere alle difficoltà della fase iniziale possa centrare il successo allo sprint.
PERCORSO QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Il tracciato odierno presenta un duplice volto. Nella prima parte i corridori affrontano, al chilometro 16,5, il Puerto da Garganta, prima categoria di 16,5 chilometri al 5,1%, e, al chilometro 54,7, l’Alto de Barbeitos, seconda categoria di 11,9 chilometri al 3,9% di pendenza media. La seconda parte del tracciato, ad eccezione di alcuni tratti ondulati, non presenta difficoltà altimetriche rilevanti.
ALTIMETRIA QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Domenica 7 Settembre
Quindicesima Tappa A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos (167,8 chilometri)
Orario di partenza: 13:05
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:45 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport