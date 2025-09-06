CiclismoStrada
Giro della Lunigiana 2025: Alessio Magagnotti vince la prima semitappa, poi Johan Blanc fa la differenza
Doppia semitappa come terza frazione per il Giro della Lunigiana 2025. Arriva anche la prima vittoria per l’Italia: a portarsela a casa è Alessio Magagnotti che si impone di prepotenza nella volata che portava a Marina di Massa.
Sprint tutto a tinte azzurre quello vinto dal rappresentante di Trento. Alle sue spalle infatti Brandon Fedrizzi (Bolzano), Christian Pighin (Friuli Venezia Giulia), Matteo Verdirame (Sicilia) e Andrea Tarallo (Lazio).
Nel pomeriggio la seconda semitappa con l’arrivo a Fivizzano ha visto dominare il francese Johan Blanc. Superati nello sprint ristretto Giulio Degl’Innocenti Pavi (Toscana) ed il belga Seff Van Kerckhove che è il nuovo leader della classifica generale.
Domani l’ultima tappa, da La Spezia a Terre di Luni.