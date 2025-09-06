Seguici su
Giro della Lunigiana 2025: Alessio Magagnotti vince la prima semitappa, poi Johan Blanc fa la differenza

18 minuti fa

Doppia semitappa come terza frazione per il Giro della Lunigiana 2025. Arriva anche la prima vittoria per l’Italia: a portarsela a casa è Alessio Magagnotti che si impone di prepotenza nella volata che portava a Marina di Massa.

Sprint tutto a tinte azzurre quello vinto dal rappresentante di Trento. Alle sue spalle infatti Brandon Fedrizzi (Bolzano), Christian Pighin (Friuli Venezia Giulia), Matteo Verdirame (Sicilia) e Andrea Tarallo (Lazio).

Nel pomeriggio la seconda semitappa con l’arrivo a Fivizzano ha visto dominare il francese Johan Blanc. Superati nello sprint ristretto Giulio Degl’Innocenti Pavi (Toscana) ed il belga Seff Van Kerckhove che è il nuovo leader della classifica generale.

Domani l’ultima tappa, da La Spezia a Terre di Luni.

