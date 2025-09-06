Classifica Vuelta a España 2025, quattordicesima tappa: Vingegaard guadagna con gli abbuoni, Pellizzari sesto

La quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita a La Farrapona, con gli ultimi 16,8 chilometri al 6% di pendenza media e un finale particolarmente ostico. Il danese Jonas Vingegaard ha chiuso al secondo posto, riuscendo a prevalere nei confronti del portoghese Joao Almeida e dell’australiano Felix Gall, conquistando così sei preziosi secondi di abbuono. Giulio Pellizzari ha terminato in sesta piazza a 14” dal grande favorito per il trionfo finale.

Jonas Vingegaard ha così rafforzato la maglia rossa di leader della classifica generale con un margine di 48 secondi nei confronti di Almeida e di 2’38” sul britannico Thomas Pidcock. Hindley si trova in quarta piazza a 3’10”, poi l’austriaco Felix Gall quinto a 3’30” e l’ottimo Pellizzari sesto a 4’21” con indosso la maglia bianca di miglior giovane, a precedere gli statunitensi Matthew Riccitello e Sepp Kuss. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della quattordicesima tappa.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 34″ 53:19:49

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 16″ 0:48

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:38

4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:10

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:30

6 6 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:21

7 7 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:53

8 10 ▲2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5:46

9 9 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 6:33

10 11 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 8:52