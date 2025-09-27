Sport in tv oggi (sabato 27 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 27 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley maschile, sperando di raggiungere l’atto conclusivo e difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa contro la vincente di Bulgaria-Cechia. Jannik Sinner tornerà in campo per sfidare il francese Atmane agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino, vedremo all’opera anche Luciano Darderi all’ATP 500 di Tokyo e sul cemento della capitale esordiranno Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP del Giappone per la MotoGP e la gara-1 del GP di Aragon per la Superbike. Grande spettacolo in Ruanda con i Mondiali ciclismo: la prova in linea riservata alle juniores aprirà il programma, poi toccherà alle elite donne in un evento che si preannuncia appassionante. Grande attesa per le finali dei Mondiali di canottaggio e per la seconda giornata della Ryder Cup di golf, mentre la stagione di basket si aprirà con le semifinali della Supercoppa Italiana.

Gli Europei di baseball proporranno le finali a Rotterdam: l’Italia affronterà l’Olanda nel match che metterà in palio il titolo! A Parigi, invece, spazio a semifinali e finali degli Europei di flag football, nuova disciplina olimpica, con l’Italia protagonista. A Seoul andrà in scena la penultima giornata dei Mondiali di arrampicata sportiva. Esordio stagionale per Benetton e Zebre nella United Rugby Championship, poi la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, oltre che con Juventus-Roma, finale della Serie A Women’s Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 27 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 27 settembre

01.40 MOTOGP – GP Giappone, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.25 MOTOGP – GP Giappone, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Boulder femminile, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

03.10 MOTOGP – GP Giappone, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.50 MOTOGP – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Kaohsiung Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Korean Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 09.45 alle ore 13.45 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Brooksby (ore 04.00)

05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 09.45 alle ore 13.45 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Atmane (terzo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 09.00), Cobolli/Sonego-Cash/Glaspool (secondo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 06.00)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 09.45 alle ore 13.45 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Kromacheva/Sutjiadi (secondo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 06.30)

05.30 ATLETICA PARALIMPICA – Mondiali, sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

05.45 MOTO3 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.30 JUDO – Qingdao Grand Prix, seconda giornata (diretta streaming su Judo Tv)

06.40 MOTO2 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.00 CANOTTAGGIO – Mondiali, finali (diretta streaming su Rai Play Sport 2 dalle ore 08.05 con l’inizio delle finali A; diretta streaming integrale su World Rowing)

07.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.20 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore del Fuji, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

08.00 MOTOGP – GP Giappone, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 FLAG FOOTBALL (Europei femminili, semifinali per il quinto posto) – Due partite: Italia-Slovenia, Ucraina-Germania (diretta streaming su IFAF Tv)

08.00 FLAG FOOTBALL (Europei femminili, semifinali) – Due partite: Austria-Spagna, Gran Bretagna-Francia (diretta streaming su IFAF Tv)

08.20 CICLISMO (Mondiali) – Gara in linea juniores donne (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

08.30 VOLLEY (Mondiali, semifinale) – Cechia-Bulgaria (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

08.30 TRIATHLON – Campionati Italiani Sprint (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

09.00 SUPERBIKE – GP Aragon, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.15 FLAG FOOTBALL (Europei maschili, semifinali) – Due partite: Italia-Gran Bretagna, Austria-Francia (diretta streaming su IFAF Tv)

11.00 SUPERBIKE – GP Aragon, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 NUOTO PARALIMPICO – Mondiali, sessione serale (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

11.45 FLAG FOOTBALL (Europei femminili) – Finale per il bronzo (diretta streaming su IFAF Tv)

12.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Boulder femminile, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.05 CICLISMO (Mondiali) – Gara in linea elite donne (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.20 e a seguire su Rai 2; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.20 CICLISMO FEMMINILE – Mirabelle Classic (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 VOLLEY (Mondiali, semifinale) – Italia-Polonia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

13.00 GOLF – Ryder Cup, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 RUGBY (Coppa Italia, fase a gironi) – Francescato-Parabiago (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Finale per il bronzo (diretta streaming su IFAF Tv)

13.05 CICLISMO – Grand Prix Cerami (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 ATLETICA PARALIMPICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 2)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, finale per il bronzo) – Nuova Zelanda-Francia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

13.30 PADEL – Germania P2, semifinali (diretta tv su Sky Sport 259; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CICLISMO – Arno Wallaard Memorial (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SUPERBIKE – GP Aragon, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 BEACH VOLLEY – BPT Elite 16 a Rio de Janeiro (diretta streaming su VBTV)

14.15 RUGBY (Coppa Italia, fase a gironi) – Emilia-Fiamme Oro (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 FLAG FOOTBALL (Europei femminili) – Finale per l’oro (diretta streaming su IFAF Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Virtus Entella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Palermo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Bra-Guidonia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Livorno-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Ternana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Fortitudo Pomezia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.00 EQUITAZIONE – Nations Cup di completo a Lignieres, cross country (diretta streaming su FEI Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Heidenheim-Augsburg, St. Pauli-Bayer Leverkusen, Wolfsburg-Lipsia (non è prevista diretta tv/straming)

15.30 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Finale per l’oro (diretta streaming su IFAF Tv)

15.30 RUGBY (Coppa Italia, fase a gironi) – Quattro partite: Padova-Moglliano, Rugby Lyons-Biella, Viadana-Rovigo, Vicenza-Colorno (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Brighton (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Burnley (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Bournemouth (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 BASEBALL (Europei, finale per il bronzo) – Cechia-Spagna (diretta streaming su baseballeurope.tv)

16.05 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Breda (diretta streaming su Como Tv)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (Courmayeur Cup, finale per il terzo posto) – Conegliano-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, finale per l’oro) – Canada-Inghilterra (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Rugby Pass Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.10 RUGBY (The Rugby Championship) – Sudafrica-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.15 CALCIO (Serie B) – Monza-Padova (diretta streaming su DAZN)

17.15 BASKET FEMMINILE (Supercoppa Italiana, semifinale) – Venezia-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

17.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup, finale) – Juventus-Roma (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Carpi (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Pianese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Forlì (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinale) – Trento-Brescia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Standard Liegi-Club Brugge (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Alaves (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cologne-Cassano, Sassari-Triest (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Lokomotiv Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Motherwell-Aberdeen (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, preliminari) – Mataro-Rapallo (diretta streaming su European Aquatics Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Conversano-Pressano, Eppan-Chiaravalle, Fasano-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Leno-Mezzocorona, Teramo-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASEBALL (Europei, finale per l’oro) – Italia-Paesi Bassi (diretta streaming su baseballeurope.tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Bari-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Courmayeur Cup, finale per il primo posto) – Novara-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

19.30 CALCIO (Clausura argentina) – Gimnasia La Plata-Rosario Centrale (diretta streaming su Como Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Supercoppa Italiana, semifinale) – Schio-Campobasso (diretta streaming su Flima Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Excelsior-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Fateh-Al Qadisiya (diretta steraming su Como Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinale) – Virtus Bologna-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Connacht-Benetton (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Auxerre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Estoril-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

22.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Due partite: Corea del Sud-Ucraina, Giappone-Egitto (diretta streaming su FIFA+)

