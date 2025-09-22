MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi

Il Motomondiale 2025 è pronto a tornare in scena e lo farà con la prima tappa della lunga trasferta tra Asia e Oceania. I prossimi quattro appuntamenti del calendario, infatti, sono concentrati nell’arco di cinque settimane con il classico tour-de-force autunnale. Si comincerà nel weekend in arrivo, quello del 26, 27 e 28 settembre dal tracciato di Motegi, dove si disputerà il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento dell’anno.

La difficile pista nipponica presenta un lay-out “stop&go”, non a caso era favorevole a Ducati anche ben prima che la Casa di Borgo Panigale diventasse dominante. Nel 2024, Francesco Bagnaia fece doppietta, imponendosi sia nella Sprint che nel Gran Premio domenicale. Attenzione al meteo variabile, che qui può essere un fattore. D’altronde siamo ancora nella “stagione dei tifoni” e la pioggia è sempre un’ipotesi da tenere in considerazione (per esempio, nel 2023 la gara fu sospesa con bandiera rossa proprio a causa delle precipitazioni).

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione. Su Sky Sport 1 (201), invece, saranno visibile i momenti clou del weekend nipponico. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili live qualifiche e Sprint Race, mentre le gare domenicali saranno in differita. OA Sport, infine, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno della MotoGP.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

Ore 2:00-2:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 2:50-3:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 3:45-4:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6:15-6:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 7:05-7:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 8:00-9:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 27 SETTEMBRE

Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 3:10-2:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:50-6:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:15-6:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:45-7:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:10-7:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 28 SETTEMBRE

Ore 2:40, Warm-up MotoGP

Ore 4:00, GARA MOTO3

Ore 5:15, GARA MOTO2

Ore 7:00, GRAN PREMIO MOTOGP