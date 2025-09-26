Sport in tvTennis
A che ora Sinner-Atmane, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino proseguirà contro il qualificato francese Terence Atmane: l’azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per disputare gli ottavi di finale domani, sabato 27 settembre.
Si tratterà del secondo incrocio tra i due: l’unico precedente risale alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati di quest’anno, nelle quali si impose Sinner per 7-6 (4) 6-2. Il match sarà il terzo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond non prima delle ore 9.00 italiane.
La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il qualificato transalpino Terence Atmane sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 9.45), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.
CALENDARIO SINNER-ATMANE
Sabato 27 settembre – Capital Group Diamond
Dalle ore 05.00 italiane
Mirra Andreeva (Russia, 4) – Zhu Lin (Cina, WC)
A seguire
Iga Swiatek (Polonia, 1) – Yuan Yue (Cina, WC)
Non prima delle ore 9.00 italiane
Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 9.45) e Sky Sport Max
PROGRAMMA SINNER-ATMANE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 9.45) e Sky Sport Max.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.