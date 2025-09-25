Italia-Polonia, ufficiale l’orario della semifinale ai Mondiali di volley! Dove vederla in tv, programma, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 27 settembre (ore 12.30 italiane) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale ha alzato il ritmo nelle ultime tre partite, regolando con il massimo scarto Ucraina, Argentina e Belgio per meritarsi l’approdo tra le quattro grandi del Pianeta. I biancorossi si sono invece sbarazzati della Turchia per 3-0 dopo aver concesso un set a Paesi Bassi e Canada.

Andrà in scena un nuovo atto della grande classica della pallavolo internazionale, ancora una volta nella fase calda di un evento di primaria importanza: dopo la finale dei Mondiali 2022 vinta dagli azzurri e gli atti conclusivi degli Europei 2023 e della Nations League 2025 conquistati dai biancorossi, chi riuscirà a meritarsi l’approdo al match che metterà in palio il titolo iridato? L’Italia proverà a difendere il titolo conquistato tre anni fa, la Polonia cercherà di guadagnarsi una chance per ampliare la propria bacheca.

Molti appassionati possono ritenere questo testa a testa una vera e propria finale anticipata, visto che dall’altra parte del tabellone figurano due avversarie sulla carta meno attrezzate come la Bulgaria di Chicco Blengini e la rivelazione Cechia, grande sorpresa della manifestazione. L’Italia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, all’opposto Yuri Romanò, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, ai centrali Giovanni Gargiulo e Roberto Russo, al libero Fabio Balaso.

La Polonia del coach serbo Nikola Grbic sarà nelle mani del fuoriclasse Wilfredo Leon, del superbo bomber Bartosz Kurek e dell’arcigno martello Kamil Semeniuk. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY

Sabato 27 settembre

Ore 12.30 Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.