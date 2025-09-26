LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata per il n.1 nel ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Errani/Paolini e Khromacheva/Sutjiadi, partita valevole per il primo turno del WTA 1000 di Pechino 2025. Dopo il trionfo in Billie Jean King Cup della scorsa settimana il doppio azzurro torna in campo nella capitale cinese per iniziare la volata di fine stagione verso le WTA Finals.

Le due azzurre occupano la seconda posizione nella WTA Race to Riyadh a 165 punti da Townsend/Siniakova: da qui a fine stagione le italiane potranno quindi provare a tentare l’assalto alla prima posizione del mondo della specialità. La corsa di Errani e Paolini verso la vetta del mondo parte da Pechino, torneo dove difendono il titolo. Nel 2024 infatti le due azzurre trionfarono battendo in finale Chan/Kudermetova con un doppio 6-4.

La difesa del titolo delle italiane inizierà contro Irina Khromacheva ed Aldila Sutjiadi, coppia al secondo torneo insieme. Le due hanno giocato il torneo di Montreal perdendo al primo turno da Townsend/Zhang 7-6, 7-5. Nessuna delle due giocatrici è una grande specialista anche se hanno vinto rispettivamente 10 e 5 titoli nell’arco delle loro carriere.

Ovviamente si tratta del primo incontro tra queste due coppie. La partita è la seconda in programma sul campo 4 dopo Bouzas Maneiro-Yastremska ma non inizierà prima delle 6.30 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!