LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia conquista la pole! Marc Marquez in prima fila, dalle 08.00 la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.25 Appuntamento alle 08.00 per la Sprint Race!

05.23 Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position sul tracciato di Motegi. Una grande prestazione di Pecco, ritrovatosi alla guida della Ducati ufficiale. Il pilota piemontese ha preceduto il sorprendente Joan Mir sulla Honda e il compagno di squadra Marc Marquez in prima fila, che in questo fine-settimana punta a conquistare l’iride matematicamente. In top-10 Franco Morbidelli (6°), Luca Marini (7°) e Marco Bezzecchi (9°).

1 Francesco Bagnaia Ducati – Ducati Lenovo Team 1:42.911 – 222.6

2 Joan Mir Honda – Honda HRC Castrol 1:43.003 +0.092 313.0

3 Marc Márquez Ducati – Ducati Lenovo Team 1:43.043 +0.132 313.9

4 Pedro Acosta KTM – Red Bull KTM Factory Racing 1:43.069 +0.158 314.8

5 Fabio Quartararo Yamaha – Monster Energy Yamaha 1:43.155 +0.244 309.4

6 Franco Morbidelli Ducati – Pertamina Enduro VR46 1:43.170 +0.259 299.1

7 Luca Marini Honda – Honda HRC Castrol 1:43.259 +0.348 313.0

8 Alex Márquez Ducati – BK8 Gresini Racing 1:43.271 +0.360 313.9

9 Marco Bezzecchi Aprilia – Aprilia Racing 1:43.323 +0.412 312.1

10 Raul Fernandez Aprilia – Trackhouse MotoGP 1:43.353 +0.442 311.2

11 Johann Zarco Honda – Castrol LCR 1:43.542 +0.631 312.1

12 Fabio Di Giannantonio Ducati – Pertamina Enduro VR46 1:43.571 +0.660 314.8

05.20 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi, denominato Twin Rings, ci attende una gara su distanza ridotta che potrebbe regalarci davvero grandi emozioni e spettacolo dato che, come si è visto fino ad oggi, le differenze tra le varie moto sono molto più ridotte del solito.

Quale sarà il programma? La Sprint Race del Gran Premio del Giappone scatterà alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) e si disputerà sulla distanza di 12 giri. Ricordiamo che per l’occasione Marc Marquez è a caccia del suo nono titolo iridato (il settimo nella classe regina). Se, infatti, riuscisse a conquistare 3 punti in più rispetto al fratello Alex nell’intero fine settimana nipponico, potrebbe finalmente togliere lo champagne dal ghiaccio. Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia vogliono sfidare il Cabroncito e proveranno a mettere in discussione il suo dominio sin dalla gara odierna.

Le pre-qualifiche di ieri hanno confermato quanto sia livellato verso l’alto il gruppo. Il miglior tempo è stato fissato da Marco Bezzecchi in 1:43.193 con 136 millesimi su Pedro Acosta e 167 su Marc Marquez. Quarta posizione per Joan Mir a 168, quinta per Fabio Di Giannantonio a 198, mentre è sesto Luca Marini a 310. Settimo tempo per Francesco Bagnaia a 346 millesimi, ottavo per Fabio Quartararo a 401, nono per Raul Fernandez a 473 mentre completa la top10 Johann Zarco a 541.

La Sprint Race del Gran Premio del Giappone prenderà il via alle ore 08.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Motegi. Buon divertimento!