Sport in tv oggi (domenica 28 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 28 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite dei Mondiali, il volley con la finale dei Mondiali, la MotoGP con il GP del Giappone, e tanto altro ancora.

Nell’ultima giornata dei Mondiali di canottaggio l’Italia sarà in Finale A nelle specialità non olimpiche del doppio senior misto di Alice Gnatta e Niels Torre, e dell’otto senior misto di Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 28 settembre

2.40 MotoGP, GP Giappone: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

3.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: semifinale boulder maschile -YouTube International Federation of Sport Climbing

4.00 Moto3, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 11.00 TV8, tv8.it

4.00 ATP 500 Tokyo: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

4.05 Canottaggio, Mondiali: ultima giornata, batterie – worldrowing.com

5.00 ATP 500 Pechino: ottavi di finale (1° match alle 5.00 Cobolli-Tien, 2° match dalle 5.00 non prima delle 7.00 Musetti-Mannarino) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

5.00 WTA 1000 Pechino: sedicesimi di finale (3° match dalle 5.00 Paolini-Kenin) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW

5.15 Moto2, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.20 TV8, tv8.it

7.00 MotoGP, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.05 TV8, tv8.it

7.05 Canottaggio, Mondiali: ultima giornata, Finali B – worldrowing.com

8.05 Canottaggio, Mondiali: ultima giornata, Finali A – Rai Sport HD, Rai Play, worldrowing.com

8.30 Volley, Mondiali: finale 3° posto, Polonia-Cechia – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN, VBTV

9.00 Superbike, GP Aragon: warm up – Nessuna copertura tv/streaming

9.45 Ciclismo, Mondiali: prova in linea uomini élite – Rai Sport HD poi dalle 14.30 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.00 Superbike, GP Aragon: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 16.10 TV8, tv8.it

12.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: finale boulder maschile -YouTube International Federation of Sport Climbing

12.30 Volley, Mondiali: finale, Italia-Bulgaria – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN, VBTV

12.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Udinese – DAZN, DAZN 1

14.00 Superbike, GP Aragon: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 16.55 TV8, tv8.it

15.00 Calcio, Serie A: Roma-Verona – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Fiorentina – DAZN, DAZN 2

18.00 Basket, Supercoppa Italiana: Milano-Brescia – Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, lba.tv

18.00 Basket femminile, Supercoppa Italiana: finale, Schio-Venezia – flima.tv

18.00 Golf, Ryder Cup: terza giornata (12 match singoli) – Sky Sport Uno, Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Serie A: Lecce-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Napoli – DAZN, DAZN 1

22.00 Calcio, Mondiali U20: 1a giornata Girone D, Italia-Australia – Rai Sport HD, Rai Play

