LIVE Milano-Brescia, Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA: si assegna il primo titolo della stagione

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Supercoppa Italiana 2025 tra Olimpia Milano e Brescia. Si assegna, dunque, il primo trofeo dela stagione del basket italiano.

Brescia è arrivata all’ultimo atto della Supercoppa battendo in rimonta Trento per 88-75, recuperando anche da -15, grazie a un secondo tempo dominato e chiuso con un parziale di 56-30. E per alzare il trofeo serviranno di nuovo i punti di Burnell (21 ieri pomeriggio) e Ndour (17), così come i rimbalzi di Bilan e gli assist di Della Valle e dello stesso Burnell, che con 5 assist è stato il mattatore della partita.

Milano, invece, ha conquistato la finale grazie alla tripla di Quinn Ellis a 2” dallo scadere che ha mandato l’Olimpia e la Virtus Bologna all’overtime. Una sfida durissima, che ha visto Bologna quasi sempre avanti, ma crollare proprio nel momento più importante, con l’EA7 Emporio Armani che questo pomeriggio si affiderà di nuovo al sangue freddo di LeDay – decisivo ai liberi nei supplementari – e ai punti di Shields.

La finale tra Milano e Brescia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!