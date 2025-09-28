LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Bulega deve riprovarci tra Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2025, Bulega sogna una grande gara.

Già alla vigilia l’obiettivo di Toprak Razgatlioglu era apparso chiaro a tutti: vincere al Motorland di Aragon ed eguagliare il record assoluto di vittorie di fila, che appartiene proprio a lui. Scattato dalla seconda posizione in gara 1, il pilota turco ha superato di forza Bulega in curva 1, con una manovra che ha costretto il vincitore del campionato Mondiale Supersport nel 2023 a cedere la posizione anche su Alex Lowes. La rimonta nel numero 11 non è stata semplice: c’è stato infatti un leggero contatto con la moto del britannico, che è così precipitato in sesta piazza. Da quel momento in poi, è stata una lotta tra Bulega e Razgatlioglu.

La battaglia tra Bulega e Razgatlioglu è stata serrata fino agli ultimi dieci giri. Nel finale della gara 1, oltre alla caduta di Alvaro Bautista, il campione turco è riuscito ad accumulare un ottimo vantaggio sul rivale ma solo al traguardo per 30 millesimi è riuscito a vincere. Una doppia soddisfazione per Razgatlioglu che allunga in classifica generale proprio su Bulega oltre la vittoria. Terzo l’ottimo Lowes, seguito da Petrucci.

Tra gli italiani, segnaliamo l’ottima prestazione anche con Axel Bassani. Partito dall’ultima posizione in griglia per penalità (mancato rispetto di una bandiera gialla) è risalito fino all’8° posto. Quinto a 6.485 davanti ad Andrea Iannone, sesto invece a +7.427, Andrea Locatelli settimo con la Yamaha a 9.734. Da segnalare inoltre la dodicesima piazza di Yari Montella, che nonostante le grandi difficoltà trovate in questo GP ha accusato un ritardo di 18.188. Oggi Superpole Race e Gara-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Aragon 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race alle ore 11.00 mentre gara-2 inizierà alle 14.00. Buon divertimento!