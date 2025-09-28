LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per completare l’opera nell’ultima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della Ryder Cup 2025 di scena sul Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. L’Europa conduce per 11,5-4,5 dopo le prime due giornate.

Un dominio incredibile, e per certi versi anche imprevisto, quello della squadra di Luke Donald. Era nota l’unità del gruppo continentale, e si vedeva fin da Roma 2023, ma quello che si è visto finora è un completo trovarsi avanti da qualsiasi punto di vista della squadra del Vecchio Continente, totalmente priva di freni fino a ora.

Sarà difficilissimo recuperare uno svantaggio mai verificatosi nella storia per il team capitanato da Keegan Bradley, che a questo punto deve davvero affidarsi al miracolo dei miracoli per poter vedere i suoi con una qualche speranza di aggiudicarsi la Coppa. E, per farlo, deve tenere a due punti o meno l’Europa, cioè dominare i match singoli.

Una prospettiva che appare complicatissima, se non altro perché nemmeno la stessa Europa col miracolo di Medinah era arrivata a tanto. Non ci vorrà molto, ad ogni modo, per scoprire come andrà a finire, ricordando che bastano 2,5 punti alla squadra in blu per tenere la coppa e 3 per vincerla in modo cmpleto.

La terza giornata di Ryder Cup 2025 inizierà alle ore 18:00.